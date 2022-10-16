北橫多處坍方逾200民眾受困 王國材指示全力搶救
2022/10/16 20:37
（中央社記者汪淑芬台北16日電）颱風尼莎外圍環流帶來超大豪雨，宜蘭縣大同鄉發生土石流，造成北橫台7線多處道路坍方、車輛及210人受困。交通部長王國材今晚指示公路總局全力搶救。
根據交通部提供的訊息，北橫受阻的小客車有102輛、遊覽車5輛，受困人員共210人，經通報宜蘭縣災害應變中心後，規劃於今晚11時前先將台7甲線0K+500搶通後，將人員回撤安置在棲蘭山莊。
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交通部說，公路總局第4區養護工程處獨立山工務段目前備有的搶修機具，在台7線87.5K有裝載機3部、挖土機2部從西端搶救；台7甲線0K+500西端有挖土機2部，東端有裝載機1部、挖土機1部，由2端同時搶救災情。
公路總局統計，傍晚災阻路段有2處，都在北橫，包括台7線大曼路段（47K至50K），現場坍方阻斷封閉，預計18日中午12時搶通；台7線英士路段（86K+500至87K+300）3處現場持續坍方泥流，道路雙向阻斷無法通行，預計17日中午12時搶通。（編輯：張芷瑄）1111016
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