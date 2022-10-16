更多編輯台推薦新聞：
一週大事／俄軍濫炸烏克蘭、中共20大前北京現反習標語...
生活

一週大事／俄軍濫炸烏克蘭、中共20大前北京現反習標語...

國家太空中心明年元旦改制 首季有望發射獵風者衛星
科技

國家太空中心明年元旦改制 首季有望發射獵風者衛星

陳柏任舉重亞錦賽3破全國 奪2銀1銅
運動

陳柏任舉重亞錦賽3破全國 奪2銀1銅

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

北橫多處坍方逾200民眾受困 王國材指示全力搶救

2022/10/16 20:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北16日電）颱風尼莎外圍環流帶來超大豪雨，宜蘭縣大同鄉發生土石流，造成北橫台7線多處道路坍方、車輛及210人受困。交通部長王國材今晚指示公路總局全力搶救。

根據交通部提供的訊息，北橫受阻的小客車有102輛、遊覽車5輛，受困人員共210人，經通報宜蘭縣災害應變中心後，規劃於今晚11時前先將台7甲線0K+500搶通後，將人員回撤安置在棲蘭山莊。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

交通部說，公路總局第4區養護工程處獨立山工務段目前備有的搶修機具，在台7線87.5K有裝載機3部、挖土機2部從西端搶救；台7甲線0K+500西端有挖土機2部，東端有裝載機1部、挖土機1部，由2端同時搶救災情。

公路總局統計，傍晚災阻路段有2處，都在北橫，包括台7線大曼路段（47K至50K），現場坍方阻斷封閉，預計18日中午12時搶通；台7線英士路段（86K+500至87K+300）3處現場持續坍方泥流，道路雙向阻斷無法通行，預計17日中午12時搶通。（編輯：張芷瑄）1111016

王國材
國門重啟首日出入境2.5萬人次 郵輪指引擬一週內核定 泰國來台首發團3小時完售 王國材盼2024恢復疫情前水準
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族