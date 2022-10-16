汐止伯爵山莊土石流 落石砸住家陽台130居民急撤安置[影]

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颱風尼莎帶來大豪雨，新北市汐止區伯爵山莊社區16日下午出現土石流與土石崩落，有住家陽台鐵窗遭石頭砸毀，目前社區內3戶共11人已撤離至社區活動中心。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年10月16日

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（中央社記者高華謙新北16日電）颱風尼莎帶來大豪雨，新北市汐止區伯爵山莊社區今天出現土石流與土石崩落，有住家陽台鐵窗遭石頭砸毀，目前社區內130人已撤離安置。

新北市政府警察局汐止分局下午3時48分獲報，汐止區伯爵山莊社區內伯爵街3巷有土石崩落，住家陽台鐵窗遭石頭砸毀；伯爵街6巷則發生土石流，警方立刻趕抵現場拉封鎖線，並通知消防隊及相關單位協助處置。

新北市政府消防局最新回報，伯爵山莊社區共撤離130人，包括伯爵街3巷25戶65人全部撤離，伯爵街6巷撤離4戶15人，康寧街815巷24戶50人全部撤離。

另外，汐止區新台五路一段與南興路口、仁愛路166號前等地出現大規模積水，現場泥水渾濁，路面標線都快看不清楚，車輛行經濺起陣陣水花，行人過馬路也踩在泥水中，水深及腳踝。

汐止警分局初步瞭解，這2處路口雖有積水，車輛尚可通行，不須實施交通管制。

交通部中央氣象局對新北市發布大豪雨特報；經濟部水利署也對新北市汐止區、五股區、三重區及蘆洲區發布淹水一級警戒 ；板橋區、新莊區、泰山區與永和區則為淹水二級警戒。（編輯：方沛清）1111016

影片來源：CNA 北部地方組

新北市汐止區16日降下傾盆大雨，1輛車行經南陽街一處高速公路涵洞積水處時拋錨故障，隨水越淹越高，車上2人自行脫困，不過車輛留在原地，險遭滅頂。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年10月16日