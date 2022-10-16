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尼莎增強為中颱漸遠離海警解除 雙北宜蘭等地晚間至明天仍有豪大雨
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颱風尼莎豪雨釀土石崩塌 內湖康樂隧道雙向封閉

2022/10/16 18:54（10/16 22:14 更新）
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颱風尼莎帶來豪雨，台北市內湖區康樂隧道口16日發生土石及路樹崩落，造成雙向車道都無法通行，台北市消防局獲報後初查，幸無人車受困。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年10月16日
颱風尼莎帶來豪雨，台北市內湖區康樂隧道口16日發生土石及路樹崩落，造成雙向車道都無法通行，台北市消防局獲報後初查，幸無人車受困。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年10月16日
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（中央社記者黃麗芸台北16日電）颱風尼莎帶來大雨，台北市內湖區康樂隧道口下午有土石樹木崩落，造成雙向車道都無法通行，台北市消防局獲報後初查，幸無人車受困。

受颱風大雨影響，北市消下午4時51分獲報，指內湖區康樂隧道口有土石樹木崩落情形，經派員到場查看，發現隧道2側有土石崩落，影響面積約200平方公尺，造成雙向車道都無法通行，幸經初步確認，並無人車受困。

另有網友也在臉書社團「我是東湖人 」發圖文表示「康湖隧道山崩了，路堵死了」，提醒要行經當地的民眾多加留意和提早改道。

中央氣象局今天表示，若輕颱尼莎路徑持續西進無特殊變化，預計晚間8時30分將解除海上颱風警報。（編輯：方沛清）1111016

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