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宜蘭大同鄉台7線坍困16車145人 搶通並安置民眾

2022/10/16 19:32
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（中央社記者黃麗芸台北16日電）颱風尼莎帶來豪雨，中央災害應變中心今晚表示，宜蘭縣大同鄉台7線因土石流造成2處路段道路坍方、雙向不通，共16車145人受阻，交通部公路總局正積極搶通並協助安置民眾。

受颱風雨勢影響，各地災情陸續傳出。中央災害應變中心今晚透過新聞稿表示，宜蘭縣大同鄉發生土石流，造成台7線86.3K及台7線69.5k路段道路坍方、雙向不通，遊覽車和自小客車都無法通行。

由於坍塌地點受阻車輛估計有16車145人，中央災害應變中心表示，原擬由內政部空中勤務總隊於晚間6時派遣黑鷹直升機由花蓮前往救援，但飛行通過花蓮縣和平鄉時因天氣低於航行標準，而無法再前行，將待天候許可後再繼續執行救援任務。

中央災害應變中心說，目前內政部消防署已於晚間6時30分派遣協調官率員前往現場，以協助後續災情聯繫和因處作為。

同時，交通部公路總局現場搶救人員也已接觸到受阻車輛人員，目前持續搶通通往棲蘭山莊方向，並協助安置於大同國中分校，公路總局將加強夜間照明，以人員安全第一執行搶救任務，預計今晚11時前完成搶通。（編輯：方沛清）1111016

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