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新北秀朗橋水漫堤外停車場 拖吊車救下1泡水車

2022/10/16 21:03（10/17 08:30 更新）
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颱風尼莎帶來大豪雨，新北市秀朗橋河堤16日大淹水，甚至淹沒停車區域，有網友在臉書（Facebook）社團分享，只見汪洋中有1輛車泡水中，最後被拖吊車成功救下。（民眾提供）中央社記者高華謙傳真 111年10月16日
颱風尼莎帶來大豪雨，新北市秀朗橋河堤16日大淹水，甚至淹沒停車區域，有網友在臉書（Facebook）社團分享，只見汪洋中有1輛車泡水中，最後被拖吊車成功救下。（民眾提供）中央社記者高華謙傳真 111年10月16日
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（中央社記者高華謙新北16日電）颱風尼莎帶來大豪雨，新北市秀朗橋河堤今天大淹水，甚至淹沒停車區域，儼然成大型「泡湯現場」，有網友在臉書社團分享，只見汪洋中1輛車泡水中，最後被拖吊車成功救援。

受颱風尼莎影響，新北市政府下午2時關閉新店溪橫移門、越堤道，為防止車子水門關閉後車輛泡水壞掉，現場出動許多拖吊車協助移車。

其中新北市秀朗橋河堤今天大淹水，甚至漫到堤外道路，淹沒大片停車區域，附近儼然成大型「泡湯現場」，有車主來不及移車，現場也出動多輛拖吊車救援。

有網友在社群網站臉書（Facebook）社團「我是永和人」分享照片，只見秀朗追風停車場汪洋中有台黑色轎車已有一半泡在水中，最後幸被拖吊車成功救下。

另外，同樣在新店溪流域附近的福和停車場則傳出有車主趕到現場移車，卻大排長龍、擠成一團，有車主在臉書分享，「移車可能要等3小時，暈倒」、「等了半小時才開出水門」等。（編輯：陳仁華）1111016

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