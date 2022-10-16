颱風尼莎雨炸宜蘭成重災區 雙北淹水致災

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（中央社記者王朝鈺16日綜合報導）颱風尼莎共伴東北季風帶來豪雨，造成宜蘭縣淹水成重災區，大同鄉台7線道路坍方雙向不通，共16車145人受阻，鄉內4所學校明天停班停課；台北及新北多處也有淹水、土石坍方等災情。

中央氣象局表示，根據最新資料顯示，颱風尼莎已增強為中度颱風，中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向西南西移動，對巴士海峽近海的威脅已解除；今晚至明天基隆北海岸、台北市、新北市、宜蘭縣山區仍有局部大雨或豪雨發生機率，桃園、東半部地區、恆春半島、屏東山區也有局部大雨發生機率。

宜蘭市清華二路附近今天一早成了水鄉澤國，水深及腰，8名入住民宿的旅客被大水圍困，消防局出動橡皮艇協助旅客撤離，有旅客忍不住抱怨，昨天入住時沒有發現異狀，沒想到一早起來就淹大水。

除宜蘭市外，員山鄉七賢村也成重災區，放眼望去一片汪洋，有住戶表示，自家農舍外的河堤旁道路一早已淹水80公分深，因農舍在興建時已墊高1公尺才未淹進家裡，不過也只剩20公分就會淹入家中。

有村民質疑，淹水肇因是忘記關閉水門，經濟部水利署第一河川局表示，蘭陽溪水位凌晨2時前開始漲水，溪洲排水尚可經由重力排水排出，清晨5時30分，蘭陽溪水位漲水與溪洲排水水位同高，管理人員隨即關閉閘門，避免蘭陽溪水倒灌至溪洲排水，並無忘記關閉水門情形。

宜蘭地檢署發布新聞稿指出，七賢村傳出因防水閘門未關，造成七賢村溪洲地區汪洋一片，相關人員是否涉犯公共危險罪嫌，已分案由檢察官林禹宏指揮偵辦。

宜蘭縣長林姿妙下午與行政院長蘇貞昌視訊會議後，立即前往蘭陽大橋和各地視察水情，並指示縣府水利資源處會同第一河川局及農田水利署宜蘭管理處，針對七賢村地區淹水問題研議解決方法。

縣府表示，宜蘭縣明天尚未達天然災害停止上班及上課標準，但因大同鄉部分地區受超大豪雨影響，導致台7線等道路坍方，大同鄉包含大同國民中學、四季國民小學、南山國民小學、大同國民小學樂水分校自行決定明天停班停課。

宜蘭縣大同鄉發生土石流，造成台7線86.3公里及台7線69.5公里路段道路坍方、雙向不通，中央災害應變中心統計共有共16車145人受阻，三星警分局除協助英士村民預防性撤離外，另明池山莊、棲蘭山莊等處也有旅客受困，所幸沒有人員受傷，飲水和口糧暫無匱乏，太平山莊旅客在警方支援下平安下山。

台北市陽金公路和中興路口凌晨有土石崩落已處理完畢並開放通車，另陽明山國家公園生態保護區全面關閉。北市內湖區康樂隧道口下午有土石與樹木崩落，造成雙向車道都無法通行。

北市士林區通河街堤外停車場今晚瞬間積淹水，警消獲報馳援，順利救出2人、1人自行上岸。

新北市汐止區則有南陽街高速公路下的涵洞積水高度達1.2公尺，一輛休旅車行經時拋錨險遭滅頂，所幸車上2人自行脫困；另伯爵山莊社區出現土石流，有住家陽台鐵窗遭石頭砸毀，目前社區內130人已撤離安置。

新北市秀朗橋河堤今天大淹水，甚至漫到堤外道路，淹沒大片停車區域，附近儼然成大型「泡湯現場」，有車主來不及移車，現場出動多輛拖吊車救援。

桃園市復興區下巴陵往爺亨道路約200百公尺處，上午11時許上方邊坡突然有沙石夾雜大量樹木崩塌而下，經緊急搶修已於下午1時許恢復通行；另在三光國小前方的桃113線，下午1時許也發生邊坡大面積落石，造成道路無法通行。（編輯：李亨山）1111016

新北市汐止區16日降下傾盆大雨，1輛車行經南陽街一處高速公路涵洞積水處時拋錨故障，隨水越淹越高，車上2人自行脫困，不過車輛留在原地，險遭滅頂。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年10月16日

颱風尼莎共伴東北季風帶來豪雨，經濟部水利署16日針對新北市汐止區發布一級淹水警戒，汐止仁愛路166號前路面出現大規模積水，泥水相當渾濁。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年10月16日