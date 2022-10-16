颱風尼莎豪雨釀災 全國災情268件北市最多

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（中央社記者黃麗芸台北16日電）颱風尼莎帶來豪雨，中央災害應變中心今晚表示，統計全國災情共268件，多為積淹水和路樹災情，其中北市災情多達208件，宜蘭縣台7線仍有88車、254人受阻。

中央災害應變中心晚間進行第四次工作會報，中央氣象局報告指出，晚間8時30分已解除颱風尼莎的海上颱風警報，但明天受東北季風和颱風外圍環流影響，各地天氣轉涼，北台灣有局部大雨或豪雨發生機率。

消防署表示，中央災害應變中心今晚7時已提升為一級開設。災情部分，全國災情統計共268件，主要為積淹水和路樹災情居多，又以北市208件（積淹水101件）居冠。

其中，北市內湖區安泰隧道口邊坡坍塌，無人車受困，台北市新工處已出動機具積極搶通；新北市汐止區伯爵山莊旁和康寧街發生土石流災情，無人受困和傷亡，已撤離53戶、百餘人，以及汐止區汐萬路、仁愛路哲人德林社區等處有淹水災情，都由新北市政府處理中。

另，宜蘭縣大同鄉土石流造成台7線86.3K及台7線69.5k路段道路坍方、雙向不通，遊覽車和自小客車都無法通行，約有88車、254人受阻，消防署已派遣協調官前往協處，交通部公路總局現場搶救人員已接觸到受阻車輛人員，持續搶通和協助安置，內政部空中勤務總隊黑鷹直升機將待天候許可後，執行救援任務。

經濟部針對水電供應說明，曾停電戶數為3565戶，仍有999戶待復電，另無停水情形。

農委會統計截至今天下午5時止，全國農產災損金額共計新台幣116.9萬元，多在宜蘭縣大同鄉，又以薑為主。

指揮官、內政部長徐國勇會中和宜蘭縣進行視訊會議連線，以瞭解災情、掌握相關救災進度和所需支援，他表示，目前災情並無傷亡，是不幸中的大幸，待宜蘭縣台7線受困人車狀況處理完，再解除一級開設。（編輯：李亨山）1111016