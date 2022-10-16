豪雨致士林堤外停車場2人受困 男子緊抱籃球架獲救

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（中央社記者黃麗芸台北16日電）受颱風尼莎及共伴效應影響，多處豪雨成災。台北市士林區通河街堤外停車場今晚瞬間積淹水，警消獲報到場馳援，順利救出2人、1人自行上岸。

北市警消今晚6時36分獲報，指士林區通河街325巷堤外停車場發生積淹水情形，有部分民眾因此受困，立即派員到場救援。

現場發現年約25歲男子因水深及腰受困堤外籃球場，他環抱籃球架等待救援，隨後由救援人員攜帶救生圈及繩索將他帶返路面。

救援同時還獲知停車場仍有2人待救，其中年約69歲男b子並未受困，他隨後自行走回路面；另1名年約59歲女子也因水深及腰而受困車內，後由救援人員利用救生圈及繩索救出帶至路面。

警消順利救援2人，意識都清醒、不需送醫。他們向警消表示，是因為大雨要移車，不料積淹水速度太快才不及逃離、受困。

另有網友晚間也在PTT發圖文表示，有親友住在士林區大南路河堤附近，從其住家窗戶看出去，發現百齡橋下停車場積淹水深度超過車輪高度，數十輛停放汽車都來不及移出。

此外，位於士林區的東吳大學雙溪校區今天也受大雨影響，滾滾黃水自校內階梯不斷流下；同樣場景還有信義區吳興街600巷的社區階梯，也因龐大雨勢水流成河道樣貌。（編輯：方沛清）1111016