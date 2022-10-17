北橫宜蘭多處坍方 公路總局搶救88車、254人脫困[影]

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颱風尼莎環流夾帶豪雨侵襲北台灣，台7線北橫宜蘭16日多處道路發生坍方，人車受困，交通部公路總局連夜全力搶救，包括88車及254人已於17日清晨全部脫困。（公路總局提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年10月17日

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（中央社記者汪淑芬台北17日電）颱風尼莎環流夾帶豪雨侵襲北台灣，台7線北橫宜蘭昨天多處道路發生坍方，人車受困，交通部公路總局連夜全力搶救，包括88車及254人已全部脫困。

公路總局今天上午發布新聞稿，台7線於宜蘭大同鄉發生土石流，造成多處道路坍方，車輛及民眾受困，昨天深夜調度機具搶修、救援及安撫民眾，同時助運補物資，人車清晨都已脫困。

公路總局逐一盤點受阻車輛共有客運2輛、中巴2輛、小客車84輛，人員總數共254人（包含9名外國人）。

公路總局統計，到上午7時，仍有2處省道路段預警封閉，包括：花蓮縣秀林鄉台8線（114.6K至167.1K）關原至天祥路段，預計今天中午12時視雨勢及道路、邊坡狀況決定恢復通行或另行公布調整管制措施。

台東縣海端鄉台20臨105線（25K至44K）天池至向陽路段，預計今天下午5時解除預警性封閉，並恢復常態性管制，19日上午7時開放。

另還有4處省道路段受阻，包括：桃園市復興區台7線大曼路段坍方，封閉至明天中午12時；宜蘭縣大同鄉台7線英士路段4處坍方泥流阻斷，預計於今天中午12時搶通；宜蘭縣大同鄉台7甲線百韜橋坍方阻斷，預計今天上午10時搶通；台東縣海端鄉台20線霧鹿附近落石阻斷，預計今天上午10時搶通。（編輯：張銘坤）1111017