更多編輯台推薦新聞：
颱風尼莎挾豪雨襲台 17日全台停班停課一覽
生活

颱風尼莎挾豪雨襲台 17日全台停班停課一覽

U18亞青田徑賽 江靜緣以鉛球生涯最佳成績奪第2金
運動

U18亞青田徑賽 江靜緣以鉛球生涯最佳成績奪第2金

2021年人類發展指數 台灣排名全球19超越日韓
產經

2021年人類發展指數 台灣排名全球19超越日韓

廣播金鐘溫士凱忍父喪奪獎 聲樂家黃瑞芬遺作獲肯定
娛樂

廣播金鐘溫士凱忍父喪奪獎 聲樂家黃瑞芬遺作獲肯定

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
學者：習近平20大報告未直接點名美國 中國際外交路線趨保守
首頁 / 生活
颱風尼莎
新聞專題
颱風尼莎6/55
首頁 / 生活

北橫宜蘭多處坍方 公路總局搶救88車、254人脫困[影]

2022/10/17 09:13（10/17 09:55 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
颱風尼莎環流夾帶豪雨侵襲北台灣，台7線北橫宜蘭16日多處道路發生坍方，人車受困，交通部公路總局連夜全力搶救，包括88車及254人已於17日清晨全部脫困。（公路總局提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年10月17日
颱風尼莎環流夾帶豪雨侵襲北台灣，台7線北橫宜蘭16日多處道路發生坍方，人車受困，交通部公路總局連夜全力搶救，包括88車及254人已於17日清晨全部脫困。（公路總局提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年10月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北17日電）颱風尼莎環流夾帶豪雨侵襲北台灣，台7線北橫宜蘭昨天多處道路發生坍方，人車受困，交通部公路總局連夜全力搶救，包括88車及254人已全部脫困。

公路總局今天上午發布新聞稿，台7線於宜蘭大同鄉發生土石流，造成多處道路坍方，車輛及民眾受困，昨天深夜調度機具搶修、救援及安撫民眾，同時助運補物資，人車清晨都已脫困。

公路總局逐一盤點受阻車輛共有客運2輛、中巴2輛、小客車84輛，人員總數共254人（包含9名外國人）。

公路總局統計，到上午7時，仍有2處省道路段預警封閉，包括：花蓮縣秀林鄉台8線（114.6K至167.1K）關原至天祥路段，預計今天中午12時視雨勢及道路、邊坡狀況決定恢復通行或另行公布調整管制措施。

台東縣海端鄉台20臨105線（25K至44K）天池至向陽路段，預計今天下午5時解除預警性封閉，並恢復常態性管制，19日上午7時開放。

另還有4處省道路段受阻，包括：桃園市復興區台7線大曼路段坍方，封閉至明天中午12時；宜蘭縣大同鄉台7線英士路段4處坍方泥流阻斷，預計於今天中午12時搶通；宜蘭縣大同鄉台7甲線百韜橋坍方阻斷，預計今天上午10時搶通；台東縣海端鄉台20線霧鹿附近落石阻斷，預計今天上午10時搶通。（編輯：張銘坤）1111017

影片來源：中央社生活組
延伸閱讀
颱風尼莎豪雨釀災 全國災情268件北市最多汐止伯爵山莊土石流 落石砸住家陽台130居民急撤安置新北秀朗橋水漫堤外停車場 拖吊車救下1泡水車豪雨致士林堤外停車場2人受困 男子緊抱籃球架獲救颱風尼莎挾豪雨襲台 17日全台停班停課一覽【不斷更新】
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
颱風尼莎豪雨釀災 全國災情268件北市最多