經部：新山水庫蓄水逾8成 基隆調為水情正常藍燈

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（中央社記者曾智怡台北17日電）颱風尼莎帶來豪雨，經濟部長王美花今天召開災害緊急應變小組工作會議，要求與地方政府合作加速災情復原，盤點全國曾積淹水183處，目前剩餘19處未退水、皆在台北市。

此外，因基隆地區持續降雨，新山水庫蓄水量逾8成，會中也決議將基隆調整為「水情正常」藍燈。

經濟部說明，統計至今日上午8時，全國曾積淹水183處，其中19處未退水（台北市19處） 、164處已退水（台北市84處、新北市62處、桃園市2處、基隆市4處、宜蘭縣3處、花蓮縣9處）；停電3631戶，已修復3375戶，目前仍停電用256戶；減壓供水戶數73戶（台東縣海端鄉），預計傍晚5時修復。

王美花指示各單位持續與地方政府保持聯繫合作，加速完成復原工作，確保各項水電維生設施安全，讓民眾儘早恢復正常生活，並請水利署持續掌握降雨變化，即時發布淹水、水位及水庫放水警戒，提醒民眾注意安全。

王美花今天出席2021全球離岸風電產業高峰會，會前接受媒體採訪補充，基隆地區因新山水庫已有8成以上，會中決定將基隆地區（含新北汐止）水情燈號由綠燈調整為水情正常，基隆用水後續「完全沒有問題」，加上冬天東北季風本就是基隆用水最順利時候。

她進一步說，目前全台只剩曾文水庫蓄水量較低，其他水庫幾乎滿庫，都維持高水位操作，水利署皆謹慎操作水庫。

經濟部表示，由於目前仍是防汛期，請水利署持續守視氣象，超前部署整備，即時應變；並請各水庫參考石門水庫本次高水位操作經驗，掌握每次降雨機會，努力多蓄存水量在水庫中，以利後續枯水季水資源調配使用。

水利署呼籲，由於桃園以北及宜蘭降雨仍明顯，且有豪雨發生機會，千萬不能掉以輕心，注意自身安全。（編輯：潘羿菁）1111017