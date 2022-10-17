更多編輯台推薦新聞：
颱風尼莎挾豪雨襲台 17日全台停班停課一覽
生活

颱風尼莎挾豪雨襲台 17日全台停班停課一覽

U18亞青田徑賽 江靜緣以鉛球生涯最佳成績奪第2金
運動

U18亞青田徑賽 江靜緣以鉛球生涯最佳成績奪第2金

2021年人類發展指數 台灣排名全球19超越日韓
產經

2021年人類發展指數 台灣排名全球19超越日韓

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
颱風尼莎
新聞專題
颱風尼莎4/55
首頁 / 生活

經部：新山水庫蓄水逾8成 基隆調為水情正常藍燈

2022/10/17 10:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北17日電）颱風尼莎帶來豪雨，經濟部長王美花今天召開災害緊急應變小組工作會議，要求與地方政府合作加速災情復原，盤點全國曾積淹水183處，目前剩餘19處未退水、皆在台北市。

此外，因基隆地區持續降雨，新山水庫蓄水量逾8成，會中也決議將基隆調整為「水情正常」藍燈。

經濟部說明，統計至今日上午8時，全國曾積淹水183處，其中19處未退水（台北市19處） 、164處已退水（台北市84處、新北市62處、桃園市2處、基隆市4處、宜蘭縣3處、花蓮縣9處）；停電3631戶，已修復3375戶，目前仍停電用256戶；減壓供水戶數73戶（台東縣海端鄉），預計傍晚5時修復。

王美花指示各單位持續與地方政府保持聯繫合作，加速完成復原工作，確保各項水電維生設施安全，讓民眾儘早恢復正常生活，並請水利署持續掌握降雨變化，即時發布淹水、水位及水庫放水警戒，提醒民眾注意安全。

王美花今天出席2021全球離岸風電產業高峰會，會前接受媒體採訪補充，基隆地區因新山水庫已有8成以上，會中決定將基隆地區（含新北汐止）水情燈號由綠燈調整為水情正常，基隆用水後續「完全沒有問題」，加上冬天東北季風本就是基隆用水最順利時候。

她進一步說，目前全台只剩曾文水庫蓄水量較低，其他水庫幾乎滿庫，都維持高水位操作，水利署皆謹慎操作水庫。

經濟部表示，由於目前仍是防汛期，請水利署持續守視氣象，超前部署整備，即時應變；並請各水庫參考石門水庫本次高水位操作經驗，掌握每次降雨機會，努力多蓄存水量在水庫中，以利後續枯水季水資源調配使用。

水利署呼籲，由於桃園以北及宜蘭降雨仍明顯，且有豪雨發生機會，千萬不能掉以輕心，注意自身安全。（編輯：潘羿菁）1111017

王美花
經長拜會美矽谷4大科技廠 與黃仁勳會談 美商務助理部長：美台商業貿易關係有助共同繁榮
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
颱風尼莎遠離 北市華翠、濱江等疏散門開放