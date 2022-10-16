康樂隧道土石崩塌 黃珊珊、陳時中接連到場關心

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（中央社記者陳昱婷台北16日電）台北市內湖區康樂隧道口發生邊坡土石及路樹崩塌滑落，雙向無法通行。無黨籍台北市長參選人黃珊珊、民進黨台北市長參選人陳時中接連到場關心，台北市長柯文哲也將前往勘災。

颱風尼莎帶來豪雨，內湖康樂隧道口今天傍晚發生土石及路樹崩落，造成雙向車道都無法通行，雖無人車受困，但目前仍在搶修中。

黃珊珊今天晚間在民眾黨議員參選人陳宥丞陪同下，於近7時抵達現場關心，她在臉書發文表示，目前山區的累積雨量已達超大豪雨等級，請各位朋友出門一定要多加留意自身安全。

考量豪雨造成多處淹水災情，陳時中競選團隊為避免活動出席人員安全受到影響，取消晚間全數所有行程及競選活動，明天也暫無公開行程。

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陳時中今天晚間7時許和民進黨議員參選人王孝維、李建昌一同前往康樂隧道，並在臉書發文指出，豪雨傾盆一整天，大家辛苦了，提醒外出的朋友一定要特別注意安全，希望所有市民都能平安。

從台中取消輔選行程北上的柯文哲預計晚間8時20分抵達現場視察搶修進度；國民黨台北市長參選人蔣萬安則暫時照原定計畫，將出席世界華人工商婦女企管協會總會「華冠之夜」活動。（編輯：方沛清）1111016