雙北宜蘭山區防豪雨 擎天崗累積雨量破300毫米

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氣象局17日發布豪雨特報，台北市山區防局部豪雨或大豪雨，基隆市、新北市、宜蘭縣防豪雨。圖為民眾在台北中正區街頭撐傘遮擋雨勢。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北17日電）氣象局今天發布豪雨特報，台北市山區防局部豪雨或大豪雨，基隆市、新北市、宜蘭縣防豪雨；截至上午10時，以台北市擎天崗累積雨量達320.5毫米最多。

中央氣象局上午更新豪雨特報，東北季風及颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨；今天台北市山區有局部豪雨或大豪雨發生；基隆北海岸、新北市山區及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，大台北、宜蘭、台東地區、恆春半島及花蓮、屏東山區有局部大雨發生。

根據氣象局網站，今天截至上午10時，累積雨量以台北市擎天崗320.5毫米最多，其次為宜蘭縣南澳鄉、台北市北投區164.5毫米。前10名累積雨量大多在台北、宜蘭、新北等地。

氣象局提醒，連日降雨山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，並避免前往山區活動，低窪地區慎防淹水。

大豪雨地區為台北市；豪雨為基隆市、新北市、宜蘭縣；大雨為屏東縣、花蓮縣、台東縣。（編輯：張雅淨）1111017

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）