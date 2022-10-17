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北部防豪雨 吳德榮：18日低溫探17度

2022/10/17 08:07（10/17 08:54 更新）
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氣象局17日發豪雨特報，颱風外圍環流及東北季風影響，大台北山區、基隆北海岸防豪雨。圖為台北市中正區民眾撐傘過馬路。（中央社檔案照片）
氣象局17日發豪雨特報，颱風外圍環流及東北季風影響，大台北山區、基隆北海岸防豪雨。圖為台北市中正區民眾撐傘過馬路。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北17日電）氣象局今天發豪雨特報，颱風外圍環流及東北季風影響，大台北山區、基隆北海岸防豪雨。氣象專家吳德榮表示，今天轉濕冷、愈晚愈冷，明天平地最低氣溫約降至攝氏17度；19至21日天氣好轉。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，「中颱尼莎」向西南西，往西沙島海面進行，雖漸行漸遠，但其外圍環流與東北季風的「共伴效應」，今天仍在北部、東半部帶來「致災」降雨。

中央氣象局今天發布豪雨特報，東北季風及颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天基隆北海岸及大台北山區有局部大雨或豪雨；大台北、宜蘭、台東地區、恆春半島及屏東山區有局部大雨發生。

吳德榮提到，台灣附近也因「共伴效應」氣壓梯度增大，帶來強風的威脅；東北季風後有冷空氣南下，北台灣轉濕冷。

吳德榮指出，自15日至今天清晨4時，北部、東半部已有大量降雨，最大累積雨量為台北擎天崗的1230毫米。最新歐洲模式模擬顯示，今天因共伴效應，北部、東半部仍有明顯降雨，規模略減小；北部、東半部山區仍要防範坍方、落石、土石流。

吳德榮說，中南部天氣大致好轉，山區偶有局部短暫雨。台灣各地風力逐漸增強，應慎防強風所帶來的災害；冷空氣南下，各地氣溫降，北台灣愈晚愈冷，其他地區略轉涼。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明天北部、東北部仍有局部雨，中南部晴時多雲，北台灣濕冷，中南部早晚偏冷，平地最低氣溫約降至攝氏17度左右；19至21日天氣好轉，各地晴時多雲，東北部有局部短暫雨，19日各地早晚偏冷、20、21日氣溫漸升，各地早晚仍偏涼，中南部日夜溫差大。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，22、23日水氣漸增，大台北、東半部有局部短暫雨，桃園以南晴時多雲。（編輯：張銘坤）1111017

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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