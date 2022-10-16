藍綠議員齊轟無心市政 柯文哲急北返勘災
2022/10/16 19:49（10/16 20:15 更新）
颱風尼莎帶來大雨，台北市內湖區康樂隧道口下午有土石樹木崩落，造成雙向車道都無法通行，台北市消防局獲報後初查，幸無人車受困。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年10月16日
（中央社記者陳昱婷台北16日電）颱風尼莎持續帶來豪雨，不過台北市長柯文哲依原定行程南下輔選，遭多名議員不分黨派齊聲批評，市府則在晚間臨時宣布，柯文哲將在返回台北後，直接前往康樂隧道視察搶修進度。
台北市陽金公路往金山方向、中興路口前今天凌晨因土石流緊急雙向封閉禁止通行，經搶修後已開放通行；內湖區康樂隧道口傍晚也發生邊坡土石及路樹崩塌滑落，致使隧道無法雙向通行。
民進黨議員許淑華批評，整個下午台北多處淹水也不見市長指揮中心有人坐鎮，難道台北市民只能自求多福；國民黨議員王欣儀則說，台北市豪大雨不斷，陽金公路一度因土石流雙向封閉，但柯文哲卻堅持原訂行程輔選，根本是無心市政，心中沒有市民。
台北市政府晚間臨時發布市政行程，柯文哲晚間將前往內湖區康樂隧道視察搶修進度，並在勘災後簡短受訪。
台北市政府副發言人魏文元向中央社記者說明，颱風尼莎外圍環流加上東北季風帶來強降雨，北市災情應變中心已在下午3時提升為強化3級開設，並有8個防災主責局處進駐，目前災情多半為積淹水、路樹倒塌等，並無重大災情或人員傷亡。
魏文元指出，柯文哲時刻與消防局確認北市災情狀況，在確定強化3級開設後，即準備北返工作，回到台北後將直接前往康樂隧道視察搶通狀況。
身兼台灣民眾黨主席的柯文哲今天原無任何公開市政行程，而是輔選黨提名參選人。柯文哲上午陪同民眾黨南投縣議員參選人簡千翔赴菜市場掃街拜票，下午到台中市為民眾黨提名的11名市議員參選人輔選。（編輯：方沛清）1111016
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