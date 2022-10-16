宜蘭桃園新北超大豪雨 大同鄉累積雨量734毫米

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（中央社記者張雄風台北16日電）氣象局今天下午更新豪雨特報，颱風尼莎外圍環流影響，宜蘭縣、桃園市山區及新北市汐止區防超大豪雨。截至下午6時，累積雨量前10名在宜蘭、新北、桃園，以宜蘭大同鄉734毫米最多。

中央氣象局下午更新豪雨特報，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣、桃園市山區及新北市汐止區有局部大豪雨或超大豪雨；新北市、基隆市、台北市地區及新竹縣山區有局部豪雨或大豪雨。

台中市山區及桃園市、宜蘭縣、花蓮縣有局部大雨或豪雨；新竹縣、台東地區、恆春半島及南投、高雄、屏東山區有局部大雨發生，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

根據氣象局網站，今天截至下午6時，累積雨量以宜蘭縣大同鄉734毫米最多，前3名由宜蘭地區包辦；桃園市復興區嘎拉賀510.5毫米排名第4、新北市汐止區408.5毫米排名第6；累積雨量前10名皆位於宜蘭、桃園、新北等地。

超大豪雨地區為新北市、桃園市、宜蘭縣；大豪雨地區為台北市、基隆市、新竹縣；豪雨地區為台中市、花蓮縣；大雨為南投縣、高雄市、台東縣、屏東縣。（編輯：張芷瑄）1111016

基隆河水高漲。（圖取自facebook.com/shua0522）

受颱風尼莎影響，新北市汐止區達淹水一級警戒，南陽街一處高速公路涵洞積水高度達1.2公尺，行經車輛險遭滅頂。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年10月16日