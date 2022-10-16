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宜蘭桃園累積雨量居前10名 大同鄉734毫米最多

2022/10/16 16:43（10/16 17:00 更新）
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氣象局16日下午持續更新豪雨特報，颱風尼莎外圍環流影響，累積雨量前10名都位於宜蘭、桃園。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
氣象局16日下午持續更新豪雨特報，颱風尼莎外圍環流影響，累積雨量前10名都位於宜蘭、桃園。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北16日電）氣象局今天下午持續更新豪雨特報，颱風尼莎外圍環流影響，累積雨量前10名都位於宜蘭、桃園，截至下午4時，以宜蘭縣大同鄉734毫米最多，桃園市以復興區嘎拉賀508.5毫米最多。

中央氣象局下午持續發布輕颱尼莎海上颱風警報，尼莎下午2時的中心位置在北緯19.7度，東經120.1度，即在鵝鑾鼻的南南西方約260公里處，以每小時16轉13公里速度，向西轉西南西進行，中心氣壓975百帕。

根據氣象局網站，今天截至下午4時，累積雨量以宜蘭縣大同鄉734毫米最多，累積雨量前10名都在宜蘭、桃園，桃園市以復興區嘎拉賀508.5毫米最多。新北市汐止區達296.5毫米排名第16、台北市擎天崗達244毫米排名第27。

氣象局下午持續更新豪雨特報，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣、桃園市山區有局部大豪雨或超大豪雨；新北市、基隆市地區及台北市、新竹縣山區有局部豪雨或大豪雨。

台中市山區及台北市、桃園縣、宜蘭縣、花蓮縣有局部大雨或豪雨，新竹縣、台東地區、恆春半島及南投、高雄、屏東山區有局部大雨發生，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

超大豪雨地區為桃園市、宜蘭縣；大豪雨為基隆市、台北市、新北市、新竹縣；豪雨為台中市、花蓮縣；大雨為南投縣、高雄市、屏東縣、台東縣。（編輯：張雅淨）1111016

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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