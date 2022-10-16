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北市府：雨量尚未達停課標準 山區學校得自行決定

2022/10/16 17:05（10/16 17:30 更新）
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中央氣象局16日表示，颱風尼莎外圍環流及東北季風影響，白天全台各地有雨，主要在北北基桃、宜花等地區最為顯著，中南部近山區也有較大雨勢，17日起東北季風增強，風力加大、北台灣降溫。台北市持續降雨，民眾在中正區街頭撐傘遮擋雨勢。中央社記者王飛華攝 111年10月16日
中央氣象局16日表示，颱風尼莎外圍環流及東北季風影響，白天全台各地有雨，主要在北北基桃、宜花等地區最為顯著，中南部近山區也有較大雨勢，17日起東北季風增強，風力加大、北台灣降溫。台北市持續降雨，民眾在中正區街頭撐傘遮擋雨勢。中央社記者王飛華攝 111年10月16日
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（中央社記者陳昱婷台北16日電）颱風尼莎持續帶來豪雨，台北市政府今天下午表示，目前預測雨量尚未達停班、停課標準，但山區學校如有安全或有致災之虞時，校長可以視實際情形自行決定停班及停課。

台北市政府今天下午宣布，有關今晚及明天是否會停班、停課，經詢問人事處和教育局後，由於依中央氣象局最新發布24小時雨量預測資料，目前尚未達「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定參考基準。

北市府指出，但山區如果因地形、雨量等因素導致交通中斷，影響通行、上班上課安全或有致災之虞時，山區學校校長可以視實際情形自行決定停止上班及上課，並通報教育局。

北市府強調，將持續注意中央氣象局提供的最新雨量預測資料。

此外，北市府提醒，由於南港四分溪水位高漲，台北市水利處已啟動南深橋路閘關閉作業，公車路線也有所調整改道，請行經此區域的民眾特別注意相關警示，提前繞道行駛。

水利處進一步表示，基隆河、新店溪、景美溪水位持續上漲，已即刻啟動沿線疏散門關閉作業，請停留車輛人員儘速離開河川區域。（編輯：李亨山）1111016

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