北市府：雨量尚未達停課標準 山區學校得自行決定

中央氣象局16日表示，颱風尼莎外圍環流及東北季風影響，白天全台各地有雨，主要在北北基桃、宜花等地區最為顯著，中南部近山區也有較大雨勢，17日起東北季風增強，風力加大、北台灣降溫。台北市持續降雨，民眾在中正區街頭撐傘遮擋雨勢。中央社記者王飛華攝 111年10月16日