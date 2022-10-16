內湖汐止一級淹水警戒 饋線跳脫內湖一度287戶停電[影]
2022/10/16 17:29（10/16 17:45 更新）
（中央社記者潘姿羽台北16日電）尼莎颱風共伴東北季風帶來豪雨，雨彈狂炸北台灣，經濟部水利署下午針對基隆市七堵區、新北市汐止區、台北市內湖區及中山區發布一級淹水警戒；內湖不只多處淹水，下午更一度傳出停電狀況。
氣象局今天表示，尼莎颱風持續增強、暴風圈擴大，北部、東北部降雨持續，因此上修台北、宜蘭及桃園山區的總雨量預測，台北、宜蘭達1100毫米，桃園由600毫米提高至700毫米。
截至下午5時20分，經濟部水利署針對基隆市七堵區、宜蘭縣頭城鎮、新北市汐止區、台北市內湖區及中山區發布一級淹水警戒，提醒民眾於低窪地區及道路，應特別注意防範積淹水；台北市松山區則為二級警戒。
除了豪雨來襲，台北市內湖區下午還傳出停電狀況，台電表示，今天下午3時20分因饋線跳脫，造成台北市內湖區民善街、行善路、南京東路六段、堤頂大道一段、新湖一路、新湖二路、新湖三路、環東快速道路、舊宗路一段等一帶共287戶停電；事發後，台電立即派員至現場搶修，兩分鐘內復電83戶，於4時03分再復電202戶，目前已復電共285戶，持續搶修中。
至於內湖饋線跳脫是否與豪雨有關，台電表示，目前查明中，尚不清楚。（編輯：蘇志宗）1111016
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