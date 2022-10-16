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汐止淹水一級警戒 南陽街積水1.2公尺車輛卡涵洞險遭滅頂

2022/10/16 16:37（10/16 17:40 更新）
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受颱風尼莎影響，新北市汐止區達淹水一級警戒，南陽街一處高速公路涵洞積水高度達1.2公尺，行經車輛險遭滅頂。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年10月16日
受颱風尼莎影響，新北市汐止區達淹水一級警戒，南陽街一處高速公路涵洞積水高度達1.2公尺，行經車輛險遭滅頂。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年10月16日
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（中央社記者高華謙新北16日電）受颱風尼莎影響，新北市汐止區達淹水一級警戒，時雨量63毫米，多處積水，其中南陽街一處高速公路涵洞積水高度達1.2公尺，行經車輛險遭滅頂，警消在現場拉起封鎖線。

經濟部水利署公布，新北市汐止區達淹水一級警戒。另根據中央氣象局網站資料，新北市汐止區時雨量截至下午3時30分達63毫米。

新北市政府消防局下午獲報，1輛車行經汐止區南陽街一處高速公路涵洞積水處時拋錨故障，隨水越淹越高，車上2人自行脫困，不過車輛留在原地，險遭滅頂，畫面驚人。

消防局表示，現場淹水範圍長25公尺、寬30公尺、深1.2公尺，現場已拉起封鎖線，防止車輛進入。（編輯：方沛清）1111016

新北市汐止區南陽街一處高速公路涵洞積水高度達1.2公尺。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年10月16日
新北市汐止區南陽街一處高速公路涵洞積水高度達1.2公尺。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年10月16日
新北市汐止區南陽街一處高速公路涵洞積水，現場已拉起封鎖線，防止車輛進入。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年10月16日
新北市汐止區南陽街一處高速公路涵洞積水，現場已拉起封鎖線，防止車輛進入。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年10月16日
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