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宜蘭強降雨淹水 河川局：無忘記關閉水門情形

2022/10/16 14:02（10/16 14:51 更新）
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受颱風尼莎及共伴效應影響，宜蘭16日降下滂沱大雨，宜蘭市清華二路附近淹水，水深及腰，8名旅客受困在民宿，消防局出動橡皮艇前往救援。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月16日
受颱風尼莎及共伴效應影響，宜蘭16日降下滂沱大雨，宜蘭市清華二路附近淹水，水深及腰，8名旅客受困在民宿，消防局出動橡皮艇前往救援。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月16日
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（中央社記者王朝鈺宜蘭16日電）宜蘭接連強降雨造成宜蘭市和員山鄉淹水一片汪洋，有民眾質疑肇因是忘記關閉水門，第1河川局今天表示，清晨5時30分蘭陽溪水位漲水與溪洲排水水位同高，立即關閉水門。

經濟部水利署第1河川局副局長林德清向中央社記者表示，蘭陽溪水位今天凌晨2時前開始漲水，因溪洲排水尚可經由重力排水排出，於清晨5時30分蘭陽溪水位漲水與溪洲排水水位同高，閘門管理人員隨即關閉閘門，避免蘭陽溪水倒灌至溪洲排水，並無忘記關閉水門情形。

林德清指出，設置水門的主要用意在於當外水外就是河川水位較低時會常開，透過重力將水自然排出，但這次受到颱風尼莎及共伴效應影響，宜蘭縣從昨晚至上午已降下800公釐雨量，造成蘭陽溪水位高漲。

林德清表示，清晨5時30分發現外水位比內水位還高，且水已開始回流，因無法經由重力將水排出，立即派員關閉閘門，直到上午7時外水位降低才打開閘門，透過重力將水排出，且抽水機已於上午11時許進駐開始抽水。

對於有民眾質疑太晚關閉閘門，第1河川局指出，隨時都有注意水位，因為當時溪洲排水還可以重力排水，太早關門閘門反而會造成溪洲排水積淹。（編輯：張銘坤）1111016

受颱風尼莎及共伴效應影響，宜蘭16日降下滂沱大雨，宜蘭市清華二路附近淹水，道路受阻無法通行，8名旅客受困在民宿，消防局出動橡皮艇救援，協助旅客撤離。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月16日
受颱風尼莎及共伴效應影響，宜蘭16日降下滂沱大雨，宜蘭市清華二路附近淹水，道路受阻無法通行，8名旅客受困在民宿，消防局出動橡皮艇救援，協助旅客撤離。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月16日
宜蘭縣員山鄉溪州大排16日上午因溪水暴漲導致道路積水，員警為避免行經用路人遭受危害，於浮洲橋下兩側設置交通錐及架設封鎖線，暫時封閉。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月16日
宜蘭縣員山鄉溪州大排16日上午因溪水暴漲導致道路積水，員警為避免行經用路人遭受危害，於浮洲橋下兩側設置交通錐及架設封鎖線，暫時封閉。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月16日
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