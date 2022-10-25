颱風尼莎農損救助增 甘藍每公頃4萬1000元

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（中央社記者張雄風台北25日電）為救助颱風尼莎所致農損，行政院農業委員會今天新增公告花蓮縣秀林鄉及新城鄉包含紅豆、硬質玉米、蕗蕎、大芥菜及甘藍為救助項目，其中以甘藍每公頃新台幣4萬1000元最高。

農委會新增公告花蓮縣秀林鄉及新城鄉為辦理硬質玉米等作物111年1007豪雨農業天然災害現金救助地區，包含秀林鄉的硬質玉米、蕗蕎；新城鄉的紅豆、甘藍、大芥菜等。

其中紅豆、硬質玉米每公頃2萬8000元；蕗蕎、大芥菜每公頃2萬9000元；甘藍每公頃4萬1000元。

另外，農委會24日已公告宜蘭縣大同鄉養殖鱸魚為辦理111年尼莎颱風農業天然災害現金救助地區，每公頃42萬元。

農委會今天晚間發布最新111年尼莎颱風農業災情報告，截至下午5時，農業產物及民間設施估計損失計3239萬元。

縣市受損情形，以宜蘭縣損失1369萬元、苗栗縣損失1031萬元、新竹縣損失316萬元、屏東縣損失172萬元、花蓮縣損失132萬元及桃園市損失125萬元，較為嚴重。

農產損失部分，估計損失金額2991萬元，農作物被害面積823公頃，損害程度29%，換算無收穫面積242公頃，受損作物主要為二期水稻，被害面積323公頃，損害程度30%，換算無收穫面積97公頃，損失金額997萬元，其次為大豆294萬元、薑287萬元、甘藍261萬元及茂谷柑257萬元等。

漁產估計損失金額21萬元，受損漁產主要為加州鱸魚；林產損失估計損失金額19萬元，主因林下經濟受損所致；民間設施損失包含農田流失及埋沒估計損失金額209萬元，主因宜蘭縣農田埋沒1.6公頃，新北市農田埋沒及流失0.8公頃。（編輯：管中維）1111025