更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭議員奔波38小時來台 感謝台灣相挺盼交流資安經驗
政治

烏克蘭議員奔波38小時來台 感謝台灣相挺盼交流資安經驗

確診者7+0新制是什麼？接觸者0+7規範有何改變？QA一次看
生活

確診者7+0新制是什麼？接觸者0+7規範有何改變？QA一次看

聽奧保齡球 謝盛福、陳建豪男子雙人賽摘金
運動

聽奧保齡球 謝盛福、陳建豪男子雙人賽摘金

中職季後賽程看這裡 中信兄弟先獲1勝迎戰味全龍
運動

中職季後賽程看這裡 中信兄弟先獲1勝迎戰味全龍

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
國寶繪師陳子福97歲辭世 一生畫5000幅電影海報、經典作登國慶光雕
首頁 / 生活
颱風尼莎
新聞專題
颱風尼莎4/96
首頁 / 生活

颱風尼莎農損救助增 甘藍每公頃4萬1000元

2022/10/25 19:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北25日電）為救助颱風尼莎所致農損，行政院農業委員會今天新增公告花蓮縣秀林鄉及新城鄉包含紅豆、硬質玉米、蕗蕎、大芥菜及甘藍為救助項目，其中以甘藍每公頃新台幣4萬1000元最高。

農委會新增公告花蓮縣秀林鄉及新城鄉為辦理硬質玉米等作物111年1007豪雨農業天然災害現金救助地區，包含秀林鄉的硬質玉米、蕗蕎；新城鄉的紅豆、甘藍、大芥菜等。

其中紅豆、硬質玉米每公頃2萬8000元；蕗蕎、大芥菜每公頃2萬9000元；甘藍每公頃4萬1000元。

另外，農委會24日已公告宜蘭縣大同鄉養殖鱸魚為辦理111年尼莎颱風農業天然災害現金救助地區，每公頃42萬元。

農委會今天晚間發布最新111年尼莎颱風農業災情報告，截至下午5時，農業產物及民間設施估計損失計3239萬元。

縣市受損情形，以宜蘭縣損失1369萬元、苗栗縣損失1031萬元、新竹縣損失316萬元、屏東縣損失172萬元、花蓮縣損失132萬元及桃園市損失125萬元，較為嚴重。

農產損失部分，估計損失金額2991萬元，農作物被害面積823公頃，損害程度29%，換算無收穫面積242公頃，受損作物主要為二期水稻，被害面積323公頃，損害程度30%，換算無收穫面積97公頃，損失金額997萬元，其次為大豆294萬元、薑287萬元、甘藍261萬元及茂谷柑257萬元等。

漁產估計損失金額21萬元，受損漁產主要為加州鱸魚；林產損失估計損失金額19萬元，主因林下經濟受損所致；民間設施損失包含農田流失及埋沒估計損失金額209萬元，主因宜蘭縣農田埋沒1.6公頃，新北市農田埋沒及流失0.8公頃。（編輯：管中維）1111025

尼莎颱風
颱風尼莎農損2890萬元 宜蘭最多、二期水稻最傷 颱風尼莎農損逾2000萬 農委會公告大豆青蒜救助
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
颱風尼莎農損2890萬元 宜蘭最多、二期水稻最傷