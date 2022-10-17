更多編輯台推薦新聞：
愛車泡水該如何處理？用5種淹水高度來判斷
生活

愛車泡水該如何處理？用5種淹水高度來判斷

U18亞青田徑賽 江靜緣以鉛球生涯最佳成績奪第2金
運動

U18亞青田徑賽 江靜緣以鉛球生涯最佳成績奪第2金

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
颱風尼莎
新聞專題
颱風尼莎4/70
首頁 / 產經

颱風尼莎釀災 財部協助申辦稅捐、國有地租金減免

2022/10/17 18:43（10/17 19:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
颱風尼莎帶來豪雨，基隆河水位17日逼近台北市彩虹河濱公園步道高度。中央社記者鄭傑文攝 111年10月17日
颱風尼莎帶來豪雨，基隆河水位17日逼近台北市彩虹河濱公園步道高度。中央社記者鄭傑文攝 111年10月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北17日電）颱風尼莎夾帶豪雨釀災，財政部賦稅署今天表示，已請稅捐稽徵機關從寬、從速，主動協助及輔導受災納稅義務人申報所得稅、營業稅等各項稅捐減免；同時，國產署將協助豪雨受災地區的國有地承租人，辦理租金減免措施。

近日受颱風尼莎影響，部分地區連日豪雨造成災害，財政部賦稅署今天發布新聞稿指出，已責成稅捐稽徵機關主動協助、輔導受災納稅義務人申報各項稅捐減免，包含所得稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅、房屋稅、地價稅、使用牌照稅及娛樂稅等稅目減免。

其中，綜合所得稅方面，民眾可在災害發生後30天內，向所在地國稅局、分局或稽徵所，申請個人災害損失；針對房屋稅，房屋毀損3成以上，可在災害發生日起30天內，向所在地地方稅稽徵機關或分支單位，提交房屋稅減免申請書。

賦稅署提醒納稅義務人，防疫期間可多加利用「財政部稅務入口網」線上申請稅捐減免，減少接觸染疫風險；若對於災害損失稅捐減免的規定或申報方式有不明瞭之處，可就近向所在地稅捐稽徵機關查詢，或於上班時間撥打免費服務專線0800-000-321。

同時，國產署表示，為協助國有土地受豪雨侵襲受災的承租戶，對於豪雨造成地方農損災害，已責成所屬分署、辦事處，所轄地區如屬公告的受災直轄市、縣（市），主動採行3大措施。

首先，提供出租資料洽請轄區鄉（鎮、市、區）公所提供災歉名冊（含議定減免租金成數），據以辦理國有耕地、養地、農作地、畜牧地及養殖地租金減免事宜。

第二，注意後續豪雨侵襲狀況，若有國有基地承租戶地上房屋受災情形，即洽災害防救機關查明地上房屋受災情形，如有災後修復地上房屋需要，出租機關將核發土地使用權同意書協助辦理。

第三，暫緩辦理災區承租戶欠租催繳及占用戶使用補償金追收作業。

國產署進一步指出，如果國有土地受災承租戶對租金減免或家園重建有不明瞭的地方，可就近向國產署所屬分署、辦事處查詢或撥打國產署免費服務電話0800-357-666。（編輯：張均懋）1111017

延伸閱讀
颱風尼莎釀509件災情北市占近半數 明池山莊302人受困待援颱風尼莎致農損累計157萬元 全數在宜蘭擎天崗累積雨量624毫米 17日晚至20日北台灣低溫探19度
颱風尼莎
擎天崗64小時累積雨量達1700毫米 居各縣市之冠颱風尼莎遠離 全國災情共414件台北最多
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
颱風尼莎挾雨 27校災損逾80萬元