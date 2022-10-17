颱風尼莎釀災 財部協助申辦稅捐、國有地租金減免

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（中央社記者張璦台北17日電）颱風尼莎夾帶豪雨釀災，財政部賦稅署今天表示，已請稅捐稽徵機關從寬、從速，主動協助及輔導受災納稅義務人申報所得稅、營業稅等各項稅捐減免；同時，國產署將協助豪雨受災地區的國有地承租人，辦理租金減免措施。

近日受颱風尼莎影響，部分地區連日豪雨造成災害，財政部賦稅署今天發布新聞稿指出，已責成稅捐稽徵機關主動協助、輔導受災納稅義務人申報各項稅捐減免，包含所得稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅、房屋稅、地價稅、使用牌照稅及娛樂稅等稅目減免。

其中，綜合所得稅方面，民眾可在災害發生後30天內，向所在地國稅局、分局或稽徵所，申請個人災害損失；針對房屋稅，房屋毀損3成以上，可在災害發生日起30天內，向所在地地方稅稽徵機關或分支單位，提交房屋稅減免申請書。

賦稅署提醒納稅義務人，防疫期間可多加利用「財政部稅務入口網」線上申請稅捐減免，減少接觸染疫風險；若對於災害損失稅捐減免的規定或申報方式有不明瞭之處，可就近向所在地稅捐稽徵機關查詢，或於上班時間撥打免費服務專線0800-000-321。

同時，國產署表示，為協助國有土地受豪雨侵襲受災的承租戶，對於豪雨造成地方農損災害，已責成所屬分署、辦事處，所轄地區如屬公告的受災直轄市、縣（市），主動採行3大措施。

首先，提供出租資料洽請轄區鄉（鎮、市、區）公所提供災歉名冊（含議定減免租金成數），據以辦理國有耕地、養地、農作地、畜牧地及養殖地租金減免事宜。

第二，注意後續豪雨侵襲狀況，若有國有基地承租戶地上房屋受災情形，即洽災害防救機關查明地上房屋受災情形，如有災後修復地上房屋需要，出租機關將核發土地使用權同意書協助辦理。

第三，暫緩辦理災區承租戶欠租催繳及占用戶使用補償金追收作業。

國產署進一步指出，如果國有土地受災承租戶對租金減免或家園重建有不明瞭的地方，可就近向國產署所屬分署、辦事處查詢或撥打國產署免費服務電話0800-357-666。（編輯：張均懋）1111017