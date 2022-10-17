擎天崗累積雨量624毫米 17日晚至20日北台灣低溫探19度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北17日電）氣象局表示，北市擎天崗今天累積雨量達624.5毫米，明天起至19日降雨漸緩，北部、東北部仍要留意較大雨勢；今晚起至20日北台灣整天氣溫約攝氏19、20度，預估21日才逐漸回溫。

中央氣象局持續發布豪雨特報，東北季風及颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天台北市山區有超大豪雨，宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨發生；基隆北海岸、宜蘭縣平地、新北市（汐止）及新北市山區有局部大雨或豪雨，大台北、花蓮、台東地區、恆春半島及屏東山區有局部大雨發生。

根據氣象局網站，今天截至下午5時，累積雨量以台北市擎天崗624.5毫米最多，其次為宜蘭縣南澳鄉西帽山315.5毫米，新北市汐止區五指山則以276毫米排名第4；前5名中有3處位於台北市陽明山。

氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，明天至19日颱風尼莎更加遠離，台灣不會受其外圍環流影響，而是改以東北季風為主，降雨以迎風面桃園以北、東半部為主，雨勢較今天減緩，但基隆北海岸、東北部地區及大台北山區仍有局部較大雨勢發生；其他各地大致為多雲到晴，中南部山區午後有零星短暫陣雨。

趙竑指出，20、21日各地轉為多雲到晴，主要在基隆北海岸及東北部、東部地區有零星短暫雨；22日至24日有另一波東北季風增強，迎風面北部、東半部再轉為有局部短暫雨的天氣，其他地區為多雲、午後中南部山區有零星短暫陣雨。

溫度方面，趙竑提到，今天晚間起至20日清晨，北台灣氣溫變化不大，整天約19、20度；其他地區低溫約20、21度，高溫25、26度；預估21日起略為回升，北台灣氣溫可回到20度以上。

至於在海面上熱帶系統發展的情況，趙竑提到，目前南海至菲律賓東方海面仍是大低壓帶，內部仍有熱帶系統消長，可能需要等到下半週再觀察是否會有較明確的熱帶擾動發展。

趙竑提醒，今天在新北富貴角觀測到7.3公尺的浪高，明天各沿海地區及離島仍有長浪發生的機會；另外，台南以北沿海空曠地區、恆春半島及各離島仍有易有9至12級的強陣風。（編輯：管中維）1111017