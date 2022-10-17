汐止大塞車引民怨 侯友宜：有做交通整體計畫

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新北市長侯友宜（中）17日下午視察捷運三鶯線三峽站後接受媒體聯訪，對於汐止上午大塞車，他說，有特別請警察局與交通局做交通維持整體計畫，希望讓汐止積淹水問題解決後順利通車。中央社記者高華謙攝 111年10月17日

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（中央社記者高華謙新北17日電）新北市汐止區今天上午因通往台北市重要幹道關閉，大塞車引發民怨。新北市長侯友宜說，有請警察局與交通局做交通維持整體計畫；一大早有部分地方沒清完，也派出警力維持交通。

颱風尼莎外圍環流帶來暴雨，大漢溪等堤外道路今天上午仍封閉，其中汐止區吉林街水門關閉，讓汐止人少了一條前往台北市上班的重要幹道，造成大塞車。有網友在社群網站臉書Facebook社團「汐止集團」表示，「樟樹一二路到工建路已全面癱瘓，慎入」「汽車真的動彈不得」「塞好塞滿，還看的到馬路算不錯了」等。

侯友宜下午視察捷運三鶯線三峽站暨出入口捷運開發區後接受媒體聯訪，媒體詢問，今天汐止交通大亂，防災配套處理是否太慢，會不會跟市民道歉等。

侯友宜說，昨天晚間因水門關閉與部分道路不通，特別請警察局與交通局做交通維持整體計畫，希望讓汐止積淹水問題解決後順利通車，一大早包括台北市與其他地方有少部分沒清理完，所以也派出警力辛苦地維持交通。

侯友宜表示，新北昨天晚間有126件災情，解決後剩9件，多為山上路數傾倒等，他有完整掌握災情。

另一方面，台北市政府下午4時已開啟汐止吉林街水門，新北市政府交通局呼籲民眾可利用此處通勤。（編輯：方沛清）1111017