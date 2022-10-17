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颱風尼莎挾雨 27校災損逾80萬元

2022/10/17 18:30
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（中央社記者陳婕翎台北17日電）颱風尼莎外圍雨勢帶來淹水災情，教育部校安中心公布統計，全台各級學校共計27校傳出災情，災損金額初估為新台幣約80萬元，以台北市損失金額56萬元最高。

教育部「1015颱風各受災學校災損統計報告」顯示，截至今天下午3時，各受災學校共計27校，包括台北市15校最多、新北市6校次之、新竹縣2校位居第3，基隆市、宜蘭縣、桃園市、花蓮縣各1校。

初估金額約為80萬餘元，以縣市損失金額區分，台北市56萬元最高、新北市約21萬元次之，新竹縣約2萬元排行第3；以學校區分，金額最高的是國立政大附中，災損約為35萬元，主要損失是國際會議廳等3處天花板隔間掉落、室外操場牆面剝落。

損失金額第2高的是新北市三芝幼兒園，災損20萬元，主因是圍牆上的樹木欄杆整排倒塌；台北市松山高中災損約為10萬元，金額排行第3，因為颱風外圍導致輔導室輕鋼架掉落、教室走廊水泥塊掉落、圖書館3樓及國樂室滲水。

教育部表示，上述皆為粗估金額，在災後復原時，學校可再依確切評估災損金額，填報於教育部校安系統，由各教育主管機關掌握確認，修正後彙整正確災損金額陳報行政院。（編輯：管中維）1111017

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