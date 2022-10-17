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碧潭堤岸人行道遭淹 觀旅局：本就屬河川行水區

2022/10/17 20:17
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（中央社記者高華謙新北17日電）颱風尼莎昨天帶來豪大雨，新店碧潭水量急升，淹沒堤岸人行道。新北市政府觀光旅遊局說，碧潭風景區屬堤外河川行水區，平常是河濱公園，颱風來襲或有豪大雨時就回歸河川使用。

颱風尼莎昨天帶來豪大雨，加上翡翠水庫進行多次調節性放水，新店碧潭水量急升，有網友在社群網站臉書（Facebook）社團「我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店」貼出照片表示「碧潭的座位區都被淹了」，畫面顯示水漫溢到堤岸一旁的人行道，僅剩座位區冒出頭，相當驚人。

新北市政府觀光旅遊局人員告訴中央社記者，碧潭風景區屬堤外河川行水區，原本就是水路，平常為河濱公園使用，颱風來襲或有豪大雨，就回歸河川使用，並非都市內人行道。

另外，新北市議員參選人陳乃瑜今天前往碧潭並在臉書發文表示，碧潭河岸遊憩觀光業者不但不能營業，還要處理淹水損耗，包括碧潭的觀光招牌「天鵝船」也是業者先行載上岸固定。

陳乃瑜說，新北市府沒有事先預警告知，只能靠事後緊急補救；有商家向她抱怨，颱風來臨前，新北市府沒有相關防颱準備；且其實9月底新店渡渡口就有大量淤積，但當地民眾通報多次，市府遲遲沒處理。

新北觀旅局表示，市府日前有邀水上腳踏車自治會及相關機關討論陸上颱風警戒時，碧潭水上腳踏車撤離時機，業者也會回報撤離狀況。

新北觀旅局說，這次受颱風尼莎造成豪大雨，已預警船家，也全程掌握業者相關撤離情況，只是因碧潭水域水上腳踏車是業者私人財產，不是公務設施，所以原本就由業者自行僱用吊車撤離，未接獲業者有因淹水造成損耗。

新北觀旅局表示，待雨勢趨緩、水位退後，會儘速進行園區環境清理及復原動作，以提供民眾休閒好去處。

對於新店渡渡口淤積問題，新北市政府水利局說，新店溪屬中央管河川，因未影響河防安全，所以中央沒有疏浚計畫。水利局為讓河道渡船通行，目前已規劃河道整理作業，並視整體水位允許情況進場施作，預計11月初進場辦理河道整理事宜。（編輯：方沛清）1111017

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