芋頭採旱式栽培 降低疫病發生、提升品質並節水

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苗栗區農業改良場發現芋頭採用水芋栽培，品質、產量會受近年水資源分配不均及軟腐病發生率日增影響；若改採旱式芋種植整合管理可降低疫病發生、提升品質並節水。（苗栗區農改場提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年10月18日

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（中央社記者楊淑閔台北18日電）苗栗區農改場今天表示，芋頭9成以上採用水芋栽培，但近年水資源分配不均及軟腐病發生率日增，影響栽培品質；試驗證實旱式芋種植整合管理可降低疫病發生、提升品質並節水。

行政院農業委員會苗栗區農業改良場今天發布新聞指出，旱式芋種植整合管理試驗可突破、改善水芋栽培模式的疫病問題，提升品質，甚至達到節水、減少溫室氣體排放的效益。

苗栗區農改場指出，國人常吃的球莖蔬菜芋頭，目前國內9成以上採用水芋栽培模式，而水田栽培除排放較多的溫室氣體，近年也會遭遇水資源分配不均的問題，以及長時間湛水，容易造成球莖軟腐病的發生及擴散，都會影響作物的生產品質及產量。

對症研發，找出出路。苗栗區農改場說，採用旱式芋種植則不必長期湛水，只需要維持土壤濕潤，特別是種植後6個月內要充分做到土壤保持濕潤，如此一來，除可有效節省用水量，並降低約70%軟腐病發生率。

苗栗區農改場並說，傳統水芋栽培耗水量大，湛水環境容易造成肥料脫氮作用而釋放氧化亞氮，也會提高有機質分解而排放會加速氣候暖化的甲烷；利用旱芋栽培搭配深層施肥，則可有效提高肥料利用率，降低用肥成本、減少溫室氣體排放，有助於達到農業淨零排放。

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苗栗區農改場補充，苗栗縣芋田近5年來平均種植面積約527公頃 ，全台第2，尤以公館鄉為多，栽培方式以水芋與水稻輪作為主；苗栗場與公館農會今年開始著手旱式芋種植整合管理試驗。

關於施作內容，苗栗區農改場說明，除導入芋苗種植機，另搭配中耕機培土及除草，或利用稻桿或其他覆（敷）蓋資材防治田間雜草，結果顯示抑制疫病發生的效果不錯，並省勞力、降低施肥成本，且節能減碳，希望農民聯繫苗栗區農改場多加採用。（編輯：陳政偉）1111018