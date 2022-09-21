農災復建政府補助6成 總統：要做得又快又好

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（中央社記者盧太城台東縣21日電）總統蔡英文今天在農委會人員陪同下勘查強震後的花東農損。總統指示，復建經費不分農會或民營業者，政府補助6成；同時復建要做得又快、又好，強化設施韌性。

蔡總統今天在農委會主委陳吉仲陪同下，一路從花蓮玉里、富里到台東池上、關山，勘查台東強震造成的農損和學校、民間災情。一行人到台東了解關山碾米廠受損情況時，台東縣長饒慶鈴、立委劉櫂豪、縣議員陳宏宗到場陪同。

農委會農糧署人員簡報表示，這次強震花東農田埋沒及作物被害面積4公頃，損失新台幣336萬元；台東縣6家糧食業者、花蓮8家糧食業者發生災損，主要是稻穀冷藏和烘乾設備，損失金額約新台幣2億元；漁業方面則約600萬元。

蔡總統致詞表示，這次地震很多碾米廠受到嚴重損害，她要求農委會一個原則，不能讓農民受到損失，2期稻即將收割，要趕快恢復設施，現在跟時間賽跑，除掌握時間之餘，要做就要做得更好、更強，花東地區地震多，所以要做得又快、又好，強化設施韌性。

蔡總統也談到，這次地震有一個機制發揮很大功能，就是原住民部落的400多個文建站、1000多名照服員，第一時間立即回報長輩狀況，發揮長照2.0功用，讓長輩獲得照顧。另外，蔡總統也關心民宅受損，拜託地方政府和中央一起努力讓復建工作做得更周全。

陳吉仲表示，地震發生後，總統第一個要求是農民不能受影響，所以即將收成的2期稻不只價格會維持非常好，沒有地方做乾燥或是貯存的，9月底前會協調好，不會讓農民受影響。

他說，總統和行政院長蘇貞昌也指示，包括農會或是民間業者的災損認定要用最快速、從寬方法處理，復建經費不分農會或民間業者，政府補助6成，需要貸款的給予農業專案貸款，讓農民的重建或修建立即做好，新的設施不僅要可用，還要永續使用30至40年，同時配合花東良質米產區，讓收成、烘乾、碾米、銷售一條龍方式產生。一路上，花東農民都很感謝總統。

劉櫂豪表示，除關山鎮農會碾米加工廠因為強震造成儲糧筒倉受損，另外台東共計6家碾米廠受損，初估損失1億2500萬元。他希望農委會協助調度台東稻米儲糧，並積極爭取民間及農會碾米廠重建經費補助，感謝蔡總統允諾最高補助6成經費。

饒慶鈴將時間讓給在地縣議員陳宏宗發言，陳宏宗說，地震發生後農民都很恐慌，他告訴農民「總統會幫我們，請大家放心，總統會用最快速度復建，感謝總統」。（編輯：謝雅竹）1110921

總統蔡英文（前左3）21日前往台東視察強震後農損等災情狀況，致詞時表示，這次地震很多碾米廠受到嚴重損害，他要求農委會，一個原則，不能讓農民受到損失，2期稻即將收割，要趕快恢復設施。前左2為台東縣長饒慶鈴、前右2為農委會主委陳吉仲、前右3為民進黨立委劉櫂豪。中央社記者盧太城台東攝 111年9月21日