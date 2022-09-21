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花東間鐵路中斷 23日起台北往返台東加開航班

2022/9/21 21:17（9/21 21:41 更新）
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（中央社記者汪淑芬台北21日電）花東間鐵路因台東18日發生地震而中斷，民航局今天說，已協調立榮航空及華信航空，23日起至26日，每天台北往返台東航線都有加班機或放大機型，4天共計可多提供720個座位數。

民航局今晚發布新聞稿，為協助疏運週末台北往返台東旅客，已協調立榮及華信航空於23日起至26日，台北至台東航線每天都有加班機或放大機型，即刻起開放訂位。

台東18日發生芮氏規模6.8地震，目前花蓮與台東間多處鐵道受損，無法通行，台鐵估計全線搶通大約要半年。

民航局20日已先協調華信航空加開1班加班機疏運旅客，考量週末往返台北與台東的旅客需求，再協調立榮航空於23日與24日加開ATR班機，華信航空則於25日、26日將1班原有ATR班機放大為A320機型。

民航局估計，23日至26日，兩家業者4天共計可多提供720個座位數。（編輯：陳政偉）1110921

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