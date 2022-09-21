強震毀花東鐵路全線搶通估需半年 高寮大橋工期超過2年

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台東強震導致花東火車無法行駛，多處鐵路有挫屈隆起現象，其中花蓮富里鄉東里火車站月台雨棚崩落，台鐵局展開搶修。中央社記者李先鳳攝 111年9月21日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣21日電）台東強震導致花東火車無法行駛，台鐵局長杜微今天說，鐵路行駛的新秀姑巒溪橋受損嚴重，估計修復需要6個月；斷成數截的高寮大橋預估工期超過2年，衝擊民生與觀光。

台東強震造成花蓮富里鄉東里火車站月台雨棚崩落，經過的自強號撞上而傾斜出軌，還有多處鐵路有挫屈隆起現象，鐵路橋梁也受損嚴重，並有多處電車線斷落。

鐵路影響花東民眾行的需求，杜微下午在總統蔡英文視察時表示，投入各式機具及大量人力搶修，北段花蓮到鳳林、南段台東到富里預計22日搶通；新秀姑巒溪橋受損嚴重，已由專業技師鑑定，估計修復需要6個月。

杜微說，花東線鐵路無法全線通行，從花蓮到台東以「類火車」模式替代，用公路客運接駁，每天上午6時至晚上8時，原則每站都停、1小時1班，但會視情況機動加班，也安排直達車。統計昨天公路接駁，上、下行共開行105班，接駁3060人次。

聯絡省道台9線與縣道193線的花蓮玉里高寮大橋因日前強震，造成多數墩柱損壞、橋梁錯位傾倒，畫面怵目驚心，災後復原之路漫長艱辛。中央社記者李先鳳攝 111年9月21日

公路方面，玉興橋拓寬工程，自2020年開工以來，第一次橋梁吊掛作業在3月碰上規模6.6地震，第二次吊掛又遇上918強震，32支I型梁有4支掉落，12支移位，所幸沒有人員傷亡。

除玉興橋外，花蓮縣政府發布訊息表示，高寮大橋因強震造成橋梁多數墩柱損壞、橋梁錯位傾倒，另崙天大橋斷落、玉長大橋橋墩嚴重破壞、長富大橋伸縮縫開裂錯位、萬寧陸橋路面塌陷龜裂，橋下有鐵路的安全疑慮。

花蓮縣長徐榛蔚表示，遭逢918強震侵襲，災後復原之路漫長艱辛，今天陪同蔡總統會勘，讓中央真正看見花蓮迫切的需求與人民心聲。（編輯：謝雅竹）1110921

聯絡省道台9線與縣道193線的花蓮玉里高寮大橋因強震造成橋梁斷裂傾倒，在東側引道路面也出現嚴重龜裂、塌陷損壞。中央社記者李先鳳攝 111年9月21日

花蓮縣政府表示，位於玉里的高寮大橋因近日強震造成橋梁多數墩柱損壞、橋梁錯位傾倒，預估修復工期將超過2年。中央社記者李先鳳攝 111年9月21日