今年首發熱帶性低氣壓特報 有機會增強為颱風

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央氣象局21日上午發布熱帶性低氣壓特報，這也是今年首度發布。氣象局說，熱帶性低氣壓有機會增強為颱風奈格。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社記者余曉涵台北21日電）中央氣象局今天上午發布熱帶性低氣壓特報，這也是今年首度發布。氣象局說，熱帶性低氣壓有機會增強為颱風奈格，但因移動速度快，升格為颱風後發布海警的機率低。

熱帶性低氣壓靠近台灣，中央氣象局今天也發布熱帶性低氣壓特報，這也是今年首度發布。

氣象局表示，熱帶性低氣壓1006百帕，今天上午8時在北緯20.5度，東經124.2度，即在恆春東南東方400公里的海面上，向西移動，時速22公里，今、明（21日、22日）兩天巴士海峽及東沙島海面將有8至9級強陣風且風浪偏大，請在巴士海峽及東沙島海面航行及作業船隻特別注意。

氣象局說，今天至明天清晨台南至桃園、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風；今日東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率。

氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，熱帶性低氣壓未來移動方向朝西移動，到了東沙島附近會往西南西移動，到南海前這段期間有機會增強為今年第22號颱風奈格，離台灣最近的時間點預計落在23日左右。

趙竑說，預測熱帶性低氣壓快到南海時才會增強，屆時已經脫離海上颱風警報的範圍，因此研判發布海警機率不高。（編輯：黃世雅）1111021