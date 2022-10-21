氣溫回升迎風面零星雨 晚上起水氣漸增

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（中央社台北21日電）氣象局表示，今天白天天氣與昨天類似，各地大多為多雲到晴，氣溫再回升一些，感受較溫暖，桃園以北及宜蘭高溫為攝氏26、27度，竹苗及花東為28至30度，而中南部則可以到31、32度。

中央氣象局說，不過清晨夜裡各地仍偏涼，低溫普遍為20至23度，請留意溫度的變化適時調整穿著。

水氣方面，氣象局指出，白天只有在迎風面的基隆北海岸、大台北山區及宜、花地區有些局部降雨，雨勢偏小，不過隨著熱帶性低氣壓逐漸靠近巴士海峽，下午起北台灣水氣增多，到晚上基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨增加、雨勢較明顯、持續，可能出現局部大雨，且花東地區及恆春半島也開始有局部短暫陣雨出現，請大家注意天氣的變化，晚上出門建議攜帶雨具備用。

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另外，氣象局表示，台南至桃園、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風；東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海上作業及海邊活動請多加留意。

氣象局說，位於菲律賓東方海面有一熱帶性低氣壓，其路徑預計往西移動，週五晚起接近巴士海峽，週六通過巴士海峽，週日進入南海，其強度、位置及路徑仍有不確定性，請多留意氣象局發布的最新天氣資訊。（編輯：李錫璋）1111021