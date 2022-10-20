熱帶低壓21日下半天逼近 週末北東局部大雨、宜蘭防豪雨

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（中央社記者張雄風台北20日電）氣象局今天表示，位於菲律賓東方海面的熱帶低壓預估明天下半天至22日最接近台灣，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨，宜蘭防豪雨；23日東北季風增強，北台灣愈晚愈涼。

中央氣象局預報員陳伊秀告訴中央社記者，今天下午於菲律賓東方海面生成熱帶性低氣壓，約位於花蓮東南東方820公里海面上，預估持續往西到巴士海峽，再進入南海。

陳伊秀表示，若依現在的速度和路徑推估，該熱帶低壓距台灣最近的時間點是明天下半天至22日整天，23日就會進入南海；在靠近巴士海峽，進入到南海的這段時間發展成颱風的機會低，但23日進入南海強度有增強的空間，是否會成颱還要再觀察，若成為颱風，會是今年第22號颱風奈格。

陳伊秀指出，明天晚上至23日全天，熱帶性低氣壓外圍雲系影響，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有陣雨，並有局部大雨，其中宜蘭地區可能有局部豪雨發生。

陳伊秀表示，降雨情況以明天、22日較為顯著，23日降雨稍緩，但23日東北季風增強，迎風面仍有降雨；24、25日桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲；26、27日東北季風減弱，大台北山區、東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣溫方面，陳伊秀指出，23日東北季風增強，24、25日受影響，北台灣感受較明顯。桃園以北23日白天高溫約攝氏23、24度，溫度緩步下降，晚上低溫約21度；最低溫是25、26日清晨，北台灣低溫約20度；其他地區低溫約21至23度，中南部高溫仍可達28至31度，日夜溫差約8至10度。（編輯：張雅淨）1111020