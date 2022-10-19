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天氣短暫回溫 東北季風22日再增強防局部大雨

2022/10/19 17:35
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（中央社記者張雄風台北19日電）氣象局今天表示，明天、21日緩慢回溫、降雨更少；但22、23日南方低氣壓雲系北移及東北季風逐漸增強，北部、東北部防雨，東北部也有局部大雨發生機會；低氣壓雲系成颱機會低，會持續觀察。

中央氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天、21日東北季風減弱，氣溫逐日回升。明天清晨還是稍涼，北台灣低溫約攝氏19、20度，其他地區約21至23度；但白天感受上會比較舒適，今天白天高溫約22、23度，明天可達24至26度。

黃恩鴻表示，明天水氣再減少，各地大多為多雲到晴，基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨、東部地區及大台北山區有零星短暫雨。

黃恩鴻指出，預估22、23日南方低氣壓雲系北移及東北季風逐漸增強，水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有陣雨，東北部地區並有局部大雨發生，基隆北海岸及大台北山區有較大雨勢；中南部山區零星短暫雨。

黃恩鴻說，24、25日南方雲系已逐漸遠離，主要為東北季風影響，水氣較少、降雨減緩；北台灣偏涼，低溫約20、21度。

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黃恩鴻進一步說明，目前熱帶系統在菲律賓東方海面，但整體結構不佳，未來預估有機會增強為熱帶性低氣壓，但成颱的機會偏低，會持續觀察；熱帶系統目前持續朝呂宋島移動，預估最接近台灣的時間是22日，不論是否成颱，都會帶來明顯水氣。

黃恩鴻提到，預估下一波東北季風約於22日晚間起增強，因此23日與熱帶系統水氣共伴下雨勢會更明顯，提醒北部、東北部留意。（編輯：陳政偉）1111019

黃恩鴻
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