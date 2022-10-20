低氣壓影響 週休假日北海岸、大台北山區防大雨

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中央氣象局預報，20、21日兩天東北風稍減弱，氣溫漸回升。基隆北岸及大台北山區22及23日應防局部大雨。圖為北市雙城美食街內民眾。（中央社檔案照片）

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（中央社記者汪淑芬台北20日電）中央氣象局預報，今、明兩天東北風稍減弱，氣溫漸回升，各地天氣舒適穩定，22及23日週休假日，菲律賓海面的低氣壓外圍水氣將移入台灣，基隆北岸及大台北山區應防局部大雨。

氣象局預報，22、23日原位於菲律賓東方海面的低氣壓來到呂宋島附近，外圍水氣隨將移入台灣，且東北季風逐漸增強，北台灣天氣轉涼，北部、東北部及恆春半島局部短暫陣雨的機率提高；其中基隆北海岸及大台北山區雨勢較大、較持續，東北部降雨最明顯，可能有局部大雨，中南部雲量稍增多，山區有零星降雨。

氣象局說，今天東北季風稍減弱，氣溫回升，水氣再減少，各地大多為多雲到晴、舒適穩定的天氣，北部、東半部雲量較多，有見到陽光的機會，清晨各地仍偏涼，平地低溫普遍為攝氏18至20度，白天氣溫逐漸回升，北部及東半部高溫24至26度，中南部可達29、30度，感受溫暖微熱。

氣象局預測，明天氣溫再上升，且水氣偏少，各地大多為多雲到晴，天氣舒適穩定，白天也是溫暖微熱。（編輯：李錫璋）1111020