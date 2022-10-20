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東北季風減弱 清晨各地仍涼白天回溫

2022/10/20 08:17（10/20 08:45 更新）
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（中央社台北20日電）氣象局表示，今天東北季風稍減弱，氣溫回升，水氣再減少，各地大多為多雲到晴、舒適穩定的天氣，北部、東半部雲量較多，但也有見到陽光的機會。

中央氣象局說，雖然東北季風減弱，不過清晨各地仍偏涼，低溫普遍為攝氏18至20度，白天開始氣溫逐漸回升。北部及東半部高溫為24至26度，中南部則在29、30度，感受溫暖微熱。

氣象局表示，降雨方面，只有在迎風面的基隆北海岸、大台北山區及宜、花地區有些降雨的機會，不過整體雨勢都較零星、範圍較小。

氣象局指出，台灣附近東北風有減弱的趨勢，不過上半天風力仍偏強，雲林至桃園、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易出現9至10級強陣風，基隆北海岸、彰化至桃園內陸區域及嘉義、台南、東半部沿海地區亦有較強陣風，東北部沿海易有長浪發生；路樹、懸掛物、招牌等物品宜加強固定，外出活動、機車騎士行車或行經高架橋車輛及海邊活動，請特別注意安全。

至於輕度颱風尼莎，氣象局說，凌晨2時位於鵝鑾鼻西南西方1360公里的海面上，朝中南半島前進，即將減弱為熱帶性低氣壓。（編輯：李錫璋）1111020

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