宜蘭大學13名師生鴛鴦湖勘察受困 警消救援下山

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（中央社記者王朝鈺宜蘭20日電）國立宜蘭大學師生13人，15日前往鴛鴦湖勘察，因大雨造成坍方道路中斷，受困工寮5天，在警消協助下，今天中午平安抵達明池山莊，校方已派車至桃園市巴陵會合接回。

宜蘭大學陳姓教授和林姓友人及11名學生共13人，15日前往鴛鴦湖靠近桃園市復興區巴陵地區研究勘察，受困在100線林道15公里處工寮，一行人昨天依計畫出發到明池山莊，但發現路況不佳折返工寮等待救援，期間對外聯繫暢通，且工寮內物資、水電和人員都安全無虞。

警消昨天分別從明池山莊及100線林道0公里處推進救援，到達100線林道5公里處遇上地基流失，利用繩索通過後，推進至6.1公里處再遇到大型崩塌，由於天色已暗，搜救人員暫停搜救作業。

5名員警今天上午從100線林道入口處前進，上午10時許，在100線林道5.5公里處，順利接觸到宜大師生，在警方戒護下，上午11時於100線林道3.5公里處與消防人員會合，中午12時30分抵達明池山莊，校方已調派中型巴士，前往巴陵會合接回師生。

此外，宜蘭縣政府表示，除宜蘭大學13人外，明池山莊將留守10名員工，其餘民眾預計今天全數撤離。（編輯：李錫璋）1111020