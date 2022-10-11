加拿大返台辦分享會 資深登山家徐耀群命喪玉山

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（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）玉山東峰日前發生死亡山難，救援單位今天證實當事人姓名為徐耀群。徐耀群為資深登山家與登山嚮導，定居加拿大，日前返台要分享加拿大嚮導制度及進階技術攀登並與山友相聚。

南投縣消防局救災救護指揮科6日獲報，一行2人從塔塔加地區入山前往玉山群峰，40歲徐男在玉山東峰北壁墜落山谷，需要救援，透過消防局、玉山國家公園管理處、雲豹登山隊、保七總隊、玉山氣象站、消防署、空勤總隊直升機合力救出徐男，最後因頭部重創不治。

參與救援單位今天證實罹難者姓名為徐耀群。臉書（Facebook）粉絲專頁「《職人》SHOKUZiNE」9日也發文表示，來自玉山東峰的噩耗震撼山界，沒有人會想到來自玉山的墜落意外訊息，竟然是資深登山家與嚮導徐耀群（Larry），冒險家葬身自己熱愛的山域，雖然讓人感傷，但相信他離開之前從事著畢生熱愛的事。

「《職人》SHOKUZiNE」表示，加拿大登山嚮導協會（Association of Canadian Mountain Guides）在官網發布「他很隨和，而且非常慷慨，隨時準備伸出援助之手，分享啤酒或給予急需的擁抱，他笑容燦爛，是著名攀冰者」評價，為來自台灣探險家留下永遠紀錄。

職人粉專表示，冒險是人類開拓歷史的原動力，感謝這些冒險家用自己的生命，「讓我們看見人類的不同可能性，我們將永遠緬懷這名來自加拿大的攀岩家，感謝他過去對於所有熱愛山野夥伴的引導與保護」。

根據徐耀群臉書公開內容，簡介現居加拿大坎莫爾（Canmore）、來自台北市，最後一篇發文是：「各位新舊朋友們，這次回台灣，登山社的學長幫我辦了幾場分享會，如果想聚聚的朋友，不妨趁這個機會，過來聽聽我這些年來做了些什麼，我個人是覺得還滿精彩。」

分享會內容包含加拿大嚮導證照制度和進階技術攀登，以及加拿大的登山活動；臉書友人起初很期待分享會，噩耗傳出後，網友紛紛留言「好難過，我想聽講座啊」、「太震驚了」、「賴肉好走」、「謝謝學長為登山界的付出」、「願山魂安息」。（編輯：謝雅竹）1111011