嘉明湖山友摔傷空勤吊掛下山 國慶3天假4起山難救援

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44歲男子10日上午從嘉明湖回程不慎摔倒左腳踝扭傷，台東縣消防局山域專責搜救小組於11日上午9時許接觸傷者，以空勤直升機將男子救援下山。（台東縣消局提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年10月11日

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（中央社記者盧太城台東縣11日電）1名44歲男子從嘉明湖回程不慎摔倒左腳踝扭傷，台東消防局和空勤直升機合力將男子救援下山；3天國慶連假台東山域發生4起山難救援，台東縣消防局疲於奔命。

男子10日上午從嘉明湖返回時摔傷，台東縣消防局昨日調派第1梯次6名山域專責隊上山，並通報林務局台東林管隊和高雄市消防局人員由向陽森林遊樂區進入救援。

台東縣消防局今天中午發布新聞稿表示，消防局山域專責搜救小組於上午9時許接觸傷者，評估傷者生命徵象穩定，協助救護處置及使用SKED固定，並搜尋附近可供直升機救援位置後立即申請直升機執行任務。

空勤直升機於9時49分於台東豐年機場起飛並搭載消防署特種搜救隊東部分隊展開救援，於10時19分抵達現場，在消防局地面搜救人員協助下，順利將傷者吊掛成功抵達豐年機場由救護車將傷者送往醫院救治。

台東縣消防局統計，3天的國慶假消防局執行4次山難救援，第1起是7日有登山客在南一段關山至海諾南山間摔倒，導致臉部撕裂傷，影響視力情形，無法行走，搜救小組4人在雨勢中挺進，8日下午接觸傷患，隨後也派遣第2梯次5人上山，攜帶止血藥物施救後，9日上午由空勤直升機順利吊掛。

剛處理完南一段事故後，9名搜救人員仍在山區返程途中，9日上午11時起又連續接獲小關山1名登山協作高山症、關山嶺登山客腳扭傷案件，又碰上南橫公路向陽路段落石不斷，道路不通，車道回堵，山下搜救人員無法上山，山上搜救人員無法下山窘況。

台東縣消防局長管建興告訴中央社記者，消防局1個分隊大約僅4名隊員上班，1次調9名上山，相當於2個分隊人力，且連續好幾天，導致後續必須找台東、大武、成功及義消等人力支援，幾乎動員整個局人力，影響平地災害救援，所幸都平安獲救。

台東縣消防局表示，因南橫公路全線開放後，湧入大量遊客及登山行為，提醒民眾發生意外時應立即撥打119或112報案並提供相關座標位置、登山行程、攜帶裝備食物狀況等以俾提高救援效率。（編輯：黃世雅）1111011