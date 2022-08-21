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攀清水大山女子滑落碎石坡手骨折 空勤吊掛送醫

2022/8/21 19:10
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（中央社記者李先鳳花蓮縣21日電）8人組成的登山隊申請進入太魯閣國家公園攀登清水大山，其中游姓女子失足滑落碎石坡，臉部撕裂傷、右臂骨折，花蓮縣消防局獲報申請空勤直升機救援，下午吊掛成功，送醫治療。

花蓮縣消防局表示，今天中午接獲游姓女子電話報案，指自己滑落邊坡，手摔斷，但不知道自己在哪裡，也不知道如何配合操作定位，而且驚慌失措連同團山友的電話都忘記了。

消防局指揮科立即進行電話定位查游女所在位置，同時接獲桃園縣消防局地面聯絡人報案後，確定位置大約在秀林鄉清水大山；之後同行山友也電話報案，才明確滑落位置在清水大山碎石坡。

為爭取救援時效，消防局申請空勤直升機協助，若山區狀況無法執行救援傷患，將載運地面人員上山，加速救援。

下午3時許，直升機抵達事故現場將傷患吊掛後送花蓮德興棒球場，交由消防局救護車接駁送醫治療；直升機再度起飛到達目標區，預備吊掛受輕傷的陪同者，但搜索未發現而返回，經消防局確認，輕傷陪同者已和其他隊員會合下撤。（編輯：陳仁華）1110821

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