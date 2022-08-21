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70歲男攀屏東尾寮山暈倒 急救仍回天乏術

2022/8/21 18:25
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（中央社記者李卉婷屏東縣21日電）70歲陳姓男子與4名朋友相約攀登尾寮山，未料竟暈倒，友人報警求援，警消接觸到陳男時已無生命跡象，搶救後仍回天乏術。

屏東縣消防局三地門分隊長陳光明接受媒體訪問表示，今天中午12時許，接獲高雄119轉報，在屏東三地門鄉尾寮山6.7公里處，有1名70歲的陳姓男子暈倒，立即派遣第1大隊人員、高樹、三地門及瑪家分隊，出動5輛救災車、2輛救護車、14名消防人員前往救援。

陳光明指出，救難人員在下午2時許接觸陳男，評估已無生命跡象，緊急進行CPR搶救，使用軟式擔架將他搬運下山，因山路崎嶇難行，運用人力接駁，抵達林道後，使用沙灘車送至登山口。

消防局指出，家屬拒絕送醫，交由警方處理；警方表示，後續由檢警進行相驗程序。

尾寮山位於屏東三地門及高雄茂林交界，登山步道前段為產業道路，一路呈現之字形緩坡，後段則為較原始的登山山徑，路徑長、坡度陡，偶有需拉繩攀登地形，在小百岳中是挑戰級路線。（編輯：張芷瑄）1110821

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