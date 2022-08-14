攻北大武山體力不支 沒保險無證照最高罰5萬元

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（中央社記者李卉婷屏東縣14日電）蔡姓男子與山友單攻北大武山，體力不支無法下山求助屏東縣消防局與檜谷山莊，今天救援下山，因未辦理登山保險、未持有救護證照就登山，屏東消防局依規開單，最高可罰新台幣5萬元。

屏東縣消防局泰武分隊小隊長姚家慶接受媒體訪問指出，昨天下午4時30分接獲民眾報案，在泰武鄉北大武山7.4公里處，蔡姓登山客肢體無力請求協助下山，派遣泰武分隊及第2大隊共2車7人前往救援。

昨天晚間7時14分，由檜谷山莊吳姓莊主先行接觸到蔡姓登山客，因體力透支行動緩慢無明顯外傷，陪同緩慢步行前往檜谷山莊夜宿，晚間10時許與屏東消防局人員會合，今天上午11時許順利救援下山，無須送醫。同行友人則是先行下山。

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依據「屏東縣登山活動管理自治條例」第6條第2項規定，領隊應具備初級緊急救護能力，並領有基本救命術證書或初級救護技術員等相關證照，且優先由具有山域嚮導專業人員證書者擔任；及第6條第4項規定，本人及隊員應辦理登山綜合保險。

屏東縣消防局指出，蔡姓男子與友人有申請入山證，但沒有登山綜合保險及救護證照，可處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。（編輯：黃世雅）1110814