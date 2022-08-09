大鹿林道東線路面改善 9/15至10/5禁自行車進入

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為提升大鹿林道東線路基及路面安全，雪霸國家公園管理處分階段辦理改善工程，其中第2階段9月15日至10月5日將暫停開放自行車進入，步行民眾仍可正常通行。（雪霸國家公園管理處提供）中央社記者管瑞平傳真 111年8月9日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）雪霸國家公園管理處為提升大鹿林道東線路基及路面安全，辦理改善工程，9月起採分階段施工，其中9月15日至10月5日暫停開放自行車進入，提醒山友注意。

大鹿林道東線位於雪霸國家公園觀霧遊憩區內，全長19公里，為通往大霸尖山登山步道路線，以往禁止公務車、救護車以外的車輛進出，雪霸國家公園管理處因應山林開放政策，規劃開放自行車，經內政部同意後，今年5月20日起試辦1年，山友可體驗騎乘自行車探索山林生態之美。

雪霸國家公園管理處今天透過新聞稿表示，大鹿林道東線全線多處屬地質敏感區域及中高風險崩塌路段，考量山林開放後林道安全及必要物資運補與緊急救難等需求，針對較為危險或行路功能欠佳路段分年分期進行整治。

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雪霸處指出，今年工程將分3階段施工，施工範圍涵蓋17處點位，第1階段自9月5日至14日，施工期間可正常通行；第2階段自9月15日至10月5日，暫停自行車進入，步行民眾仍可正常通行；第3階段自10月1日至5日，於大鹿林道東線0.1公里處及0.3公里停車場處將進行施工，不開放車輛進入，步行民眾仍可正常通行。

雪霸處表示，工程主要包含下邊坡路基沖刷改善、路面縱坡度及積水改善，以增加路基穩固及林道路面使用安全性。（編輯：李錫璋）1110809