合歡山杜鵑花季交通攻略 新手也能爬的百岳美景看這裡【圖輯】

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今年合歡山杜鵑花季開始了，一叢叢杜鵑艷麗盛開在各個山頭。圖為往年花季期間，大批遊客上山賞花。（南投縣政府提供）

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（中央社網站26日電）一年一度的合歡山杜鵑花季開始了！一叢叢杜鵑艷麗盛開在各個山頭，吸引大批遊客朝聖。雖然遠眺即可享受杜鵑花之美，但攀登合歡群峰更可近距離欣賞花朵綻放，還能順便攻下幾座百岳，規畫良好的步道也很適合登山新手挑戰。

前往合歡山不只可開車，也能搭客運。往年杜鵑花季引來爆量車潮，為紓緩塞車問題，公路總局今年首次在假日實施高乘載與流量管制，南投縣政府並協調加開客運班次，遊客可多多利用大眾交通工具，避免沒車位可停的窘境。以下整理花況、推薦路線與交通方式等攻略，讀者仍應衡量體力，切勿衝動跟風前往，以免發生意外。

杜鵑花況

每年4到6月是合歡山的杜鵑花季，片片花海遍布各個山頭，等待遊客一親芳澤。今年的杜鵑花季是4月16日到6月19日。

合歡山小檔案 合歡山位於南投縣仁愛鄉及花蓮縣秀林鄉交界，由7座山峰構成合歡群峰，包含合歡主峰、合歡北峰、合歡東峰、合歡西峰、石門山等5座百岳，屬太魯閣國家公園。冬季白雪皚皚的山頭、春夏之交的杜鵑花海，四季美景各有千秋。

比起其他百岳，合歡山交通便利、步道好走又大部分能當天往返，不需太費力就能飽覽壯闊山景，號稱是「CP值最高的百岳」、「最親民的新手百岳」。



推薦路線

合歡北峰步道（不需辦理入山證）

合歡北峰最高海拔3422公尺，是合歡群峰的最高山，步道長度約2.4公里，往返步行時間需3.5到4小時，適合平常有運動習慣的民眾挑戰。登山口位於台14甲線37公里處、小風口的停車場附近，登山口設有導覽牌可輕易辨識。

合歡北峰前半段路程幾乎都是陡峭的岩石路，這裡也是5至6月紅毛杜鵑盛開時最佳的賞花地點。度過開頭較辛苦的稜線，後方路途豁然開朗，山峰連綿、無邊草原、視野開闊，美不勝收。沿途還有機會看到台灣二葉松、台灣高山杜鵑、台灣百合等台灣特有種植物。

合歡北峰怒放的紅毛杜鵑。（圖取自太魯閣國家公園網頁taroko.gov.tw）

合歡北峰開頭的路途較為陡峭，建議穿著抓地力良好的登山鞋。 中央社記者徐子苓攝

後方路途豁然開朗，山峰連綿、無邊草原、視野開闊。中央社記者徐子苓攝

途中還能看到雲海在腳下，如夢似幻。中央社記者徐子苓攝

離登山口較遠的路途平緩好走。中央社記者徐子苓攝

北峰海拔較低處可見台灣二葉松。中央社記者徐子苓攝

靜靜盛開在北峰路旁的玉山杜鵑。中央社記者徐子苓攝

冬季的北峰草原鑲上白邊。中央社記者徐子苓攝

冬季時步道旁的植物鑲上白邊，在寒風中搖曳。中央社記者徐子苓攝

合歡山各步道位置。（圖取自太魯閣國家公園網頁taroko.gov.tw）

合歡東峰步道（不需辦理入山證）

合歡東峰最高海拔3421公尺，是合歡群峰的第二高峰，步道長度僅約1公里，往返步行時間約需2.5小時，適合所有能夠接受爬階梯的民眾。登山口位於滑雪山莊旁、松雪樓後方。

與北峰的岩石及草原路不同，合歡東峰幾乎都是鋪設良好的木棧步道，較為輕鬆，但必須全程爬階梯。沿途視野遼闊，登頂時若天氣晴朗，合歡群峰、奇萊連峰、南湖大山等巍峨山岳可盡收眼底。冬季時積雪可能掩蓋步道，溼滑危險，建議攜帶雪地裝備再前往。

東峰杜鵑盛開，還能看到登山口附近的松雪樓。（圖取自太魯閣國家公園網頁taroko.gov.tw）

今年4月中旬東峰步道旁，玉山杜鵑已此起彼落盛開。中央社記者徐子苓攝

合歡東峰幾乎都是木棧步道，較為輕鬆，但必須全程爬階梯。中央社記者徐子苓攝

步道沿途視野遼闊。中央社記者徐子苓攝

合歡東峰峰頂上的金翼白眉，是分布在高山的台灣特有種鳥類。中央社記者徐子苓攝

交通方式

自行開車

台中出發：

國道3號→霧峰系統（國道3號214公里處）→國道六號起點0公里處→埔里端出口→左轉台14線→霧社（Y字路口左轉）→台14甲線→清境農場→合歡山

花蓮出發：

花蓮→台8線中橫公路→大禹嶺→台14甲線→合歡山

▼迎戰2022年合歡山杜鵑花季爆量車潮，南投縣政府祭出交通管制。

管制時間：4月16日到6月19日假日上午6至11點

管制地點：台14甲線18公里處翠峰、台14甲線41公里處大禹嶺、台8線110公里處路口

高乘載管制：搭乘3人以上小客車開放通行、客運接駁車及乙類大客車不受限制

流量管制：高乘載管制間視壅塞情形，每10分鐘放行20輛

可利用合歡山即時影像，避開塞車路段及時段。

大眾運輸

埔里出發：

有兩種方式，分別可轉乘或直達。一是在埔里轉運站搭客運6658、6659或6664，在清境農場「國民賓館」下車後，再轉乘6658A。二是直接搭乘6658A的首班車，可從埔里轉運站直達合歡山，不過發車時間較早，建議前一天在埔里住宿。6658A一般是在清境發車，僅首班車從埔里發車，務必注意搭車時間，以免錯過無法如期抵達。

台中出發：

除了搭客運到埔里、再經由上述方式抵達合歡山，也可選擇搭乘「台中-清境農場無縫接駁車」，在台中干城站或高鐵站上車，直達清境農場「國民賓館」，再轉乘6658A到合歡山。

台北等其他縣市出發：

先搭乘大眾交通工具至台中或埔里，再依上述方式轉乘至合歡山。

合歡山幾乎沒有市區能直達的大眾交通工具，無論從哪個縣市出發，最後都須經過清境農場、轉乘南投客運的6658A路線至合歡山，每天來回僅3班次，今年杜鵑花季期間例假日加開6個來回班次（時刻表中紅字部分）。坐客運可能不如開車方便，但「搭公車爬百岳」也是十分特別的登山體驗。

從台中、埔里出發，可搭乘客運往合歡山。（中央社製圖）

南投客運6658A每天僅3班車，今年杜鵑花季例假日加開6班車（圖中紅字部分），正確時刻以業者公告為準。（圖取自南投客運網頁ntbus.com.tw）

實測發現搭乘客運的人潮並不算多，但還是建議先透過網路預約車票，可保留優先搭乘權。以下是各步道下車地點。

合歡主峰步道：武嶺下車

合歡東峰步道：松雪樓下車

石門山步道：石門山下車

合歡北峰、合歡西峰步道：小風口下車

（圖取自南投客運網頁ntbus.com.tw）

合歡山天氣

合歡群峰海拔都在3000公尺以上，氣候比平地寒冷，寒風來襲更是刺骨，記得攜帶足夠保暖衣物。冬季時合歡山上氣溫有機會達到0度，夏季時白天高溫約15度，但早晚溫差大，外層應穿著防風外套。

遊客可利用氣象局網站查詢山上一週天氣，地點切換為合歡群峰各個山峰，即可瞭解山上一週最高溫、最低溫、降雨機率等天氣資訊，提早準備裝備。

小叮嚀

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規劃合歡山行程，可安排前一天晚上在合歡東峰登山口附近的松雪樓、滑雪山莊住宿，不過因床位有限一位難求，也可考慮清境農場或埔里的旅館，往合歡山的車程分別約一小時和兩小時。

通往合歡山的山路曲折，容易暈車的民眾應備妥暈車藥。另外，因合歡群峰海拔高，有高山症疑慮的民眾也應準備相關藥品，並注意頭部保暖。民眾在出發時一定要評估體力、攜帶必要登山裝備，減少意外發生。（編輯：徐子苓）