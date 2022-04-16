杜鵑花季實施假日高乘載 合歡山路段未淪停車場

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合歡山杜鵑花季假日高乘載等管制措施16日起實施，分別於台14甲線18公里處南投翠峰（圖）及41公里處花蓮大禹嶺設管制站，雖然停車場一早客滿，但合歡山公路行車順暢。（公路總局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年4月16日

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（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）合歡山杜鵑花季假日高乘載等管制措施今天起實施，分別於台14甲線18公里處南投翠峰及41公里處花蓮大禹嶺設管制站，雖然停車場一早客滿，但合歡山公路未淪為「大型停車場」。

省道台14甲線合歡山公路杜鵑花逐漸綻放，交通部公路總局聯合南投縣及花蓮縣政府首次於杜鵑花季期間4月16日至6月19日實施「高乘載」與「流量管制」措施，今天第一天上路，雖然武嶺、合歡山莊、花蓮縣小風口等停車場如往常好天氣假日一早即客滿，但行車非常順暢，合歡山路段未如往年近乎淪為大型停車場。

杜鵑花季假日上午6時到11時分別於台14甲線指標18公里處南投縣翠峰、41公里處花蓮縣大禹嶺設管制站，未搭乘3人以上小客車禁止通行，管制措施視實際花況提前或延後結束，第二區養護工程處表示，目前石門山頂、小奇萊步道沿線杜鵑花陸續開花，花海繽紛。

二工處交通管理及控制中心今天發布訊息表示，今年提出「疏運四重奏」，包括首次實施的高乘載管制、流量管制、大眾運輸增班、中橫便道增開通行班次，首次實施的高乘載管制由二工處、四工處與南投縣、花蓮縣警察局合作，於西端18公里處翠峰及東端41公里處大禹嶺設管制站，有效舒緩多年來花季期間塞車問題。

二工處表示，首次實施的「高乘載管制」鼓勵全家出遊或3到5名好友共乘，減少小客車數量，改善塞車狀況，也降低山林環境衝擊；另外，花季期間規劃「人本關懷通行機制」，協助「急需民眾」通行，管制人員今天在翠峰管制站遇合法營業用空車前往山上救援自行車騎士、趕工作接班、老闆送餐給員工等狀況，公路總局秉持人本關懷彈性做法，獲用路人認同與肯定。

「流量管制」原預定每10分鐘放行20輛車，今天因實施高乘載，有效以時段分流旅次，未達實施標準，有別以往花季清境到合歡山行車時間2、3小時，至梨山約4、5小時，首日實施高乘載管制，清境到合歡山行車時間約51分，疏運成效良好。

二工處指出，武嶺、合歡山遊客中心、合歡山管理站及小風口等停車場一早客滿，透過大眾運輸由南投客運增開6班次6658A清境農場返往合歡山賞花專車，讓民眾免除駕駛疲勞及山上找不到車位壓力，今天第1、2班車順利分別於上午8時20分、9時30分抵達。

因應合歡山公路高乘載管制，為維護大梨山地區民眾進出及農產運輸需求，公路總局谷關工務段趕辦中橫便道搶修，作為梨山地區持通行證居民替代道路，減少當地人使用台14甲線進出，管制期間假日增開上午10時放行班次，現場發放小禮物感謝居民配合。

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埔里工務段長陳舜賢表示，今天台14甲線18公里處翠峰管制站前往合歡山路段車流順暢，統計截至上午10時30分，近1成比例車輛未符合搭載3人以上的高乘載管制條件，經員警說明及勸離，民眾都能理解及遵守指示；谷關工務段長呂正安則說，截至上午10時30分，梨山通往合歡山管制站車流順暢。

二工處呼籲，近期前往高山遊客眾多，停車空間有限，請配合高乘載管制通行，建議多搭乘大眾運輸前往賞花；合歡山區海拔超過3000公尺，應加強保暖與評估自身狀況，勿疲勞駕駛，並隨時留意道路電子看板最新交通訊息及遵守現場管制人員指示。（編輯：李錫璋）1110416