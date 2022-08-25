阿里山眠月線大雨4人受困 救援人員引導下山

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嘉義縣消防局25日接獲民眾通報，3女1男登山客因雨下太大，被困在阿里山林鐵眠月線第1號明隧道大崩壁處，嘉縣消防局、林管處人員前往救援，引導登山客下山。（民眾提供）中央社記者蔡智明傳真 111年8月25日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣25日電）阿里山林鐵眠月線一處大崩壁，今天降雨形成水瀑，3女1男登山客受困待援，嘉義縣消防局會同嘉義林管處派人救援，於夜晚8時許接觸到受困者，正引導下山，4人均無受傷。

嘉義縣消防局下午接獲民眾通報，3女1男登山客因雨下太大被困在眠月線第1號明隧道大崩壁處，晚上6時52分雨勢減緩後，派三和分隊、阿里山分隊前往救援，並通知嘉義林區管理處派人協助。

嘉義縣消防局告訴中央社記者，大崩壁處因大雨形成雨瀑，是登山客受困原因，救援人員晚上8時許已接觸到受困4人，正引導下山，4名登山客都沒受傷。

嘉義縣消防局說，行走眠月線若遇到大雨，崩塌處容易出現瀑布阻礙通行，勿勉強通過，請就地通知消防局待援。（編輯：方沛清）1110825