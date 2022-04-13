雪霸山區手機訊號檢測 新設90處「可通訊點」

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雪霸國家公園管理處與電信業者合作，針對園區雪山線等9條登山步道檢測手機訊號品質，新增90面「手機可通訊點」告示牌，可於該處上傳資訊、打卡、報平安等，若遇迷途或緊急事件時，也有助對外求援。（雪霸處提供）中央社記者管瑞平傳真 111年4月13日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）雪霸國家公園管理處與電信業者合作，針對園區雪山線等9條登山步道檢測手機訊號品質，新增90面「手機可通訊點」告示牌，方便山友掌握利用，如遇緊急狀況也可向外求援。

雪管處今天發布新聞稿指出，近年配合山林開放政策及提升山區通訊服務品質，與中華電信及台灣大哥大等電信業者合作，完成園區內九九山莊、中霸山屋等山區共構基地台，經檢測手機訊號品質，包含觀霧遊憩區的林間步道、熱門登山路線之雪山線、武陵四秀線或荒野型路線的大霸北稜線等，共新增90處面可通訊點，分別設置「手機可通訊點」告示牌。

雪管處指出，民眾從事戶外活動時，多以智慧型手機作為主要聯絡方式，不少山友進入山區為了省電，會將手機轉成飛航模式，設立告示牌的用意在於方便山友明確掌握可通訊點，可於該處上傳資訊、打卡、報平安等，若遇迷途或緊急事件時，也有助對外求援。

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雪管處提醒，山友出發前，應先下載登山相關的地圖或對外求援APP，並學習如何使用及判讀正確資料，謹記手機可通訊處，萬一發生意外時，可有效對外求援，也能讓救難團隊更有效率地協助山難事件。

雪管處也呼籲，雪霸園區山高水深，主要登山步道之稜線為放射狀，當山友越過稜線或位處山谷時，手機訊號容易受到地形阻隔影響而斷訊，甚至天氣惡劣轉變時也會影響訊號品質，目前尚無單一通訊器材可以滿足園區所有的通訊覆蓋度，若有計畫長程縱走或較長天數的登山溯溪行程，更應事前規劃好通訊及撤退應變計畫等，並建議同時攜帶其他可通訊或定位設備，確保安全下山返家。（編輯：張芷瑄）1110413