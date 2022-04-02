登山不要只帶手機 NCC：備妥衛星通訊設備保安全

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（中央社記者謝方娪台北2日電）清明假期來臨，國家通訊傳播委員會（NCC）提醒山友登山時除了攜帶手機以外，要備妥衛星通信設備，當基地台訊號不良時，就需仰賴衛星訊號進行救援。

配合開放山林政策，NCC持續督促電信事業改善山區行動通訊品質並強化山區通信能力。NCC呼籲，山友登山時除了攜帶手機，應備妥無線電示標（PLB）或衛星電話等通信設備，確保登山安全。

NCC說，民眾若遭遇緊急事故，可以在任一行動通信業者基地台訊號涵蓋範圍內，以手機撥打台灣緊急救難電話號碼「112」，撥通後依語音導引，按0轉至110報案、按9轉至119救援，不過若遇到基地台訊號不良，就需仰賴衛星訊號。

NCC指出，目前國內電信業者已提供相關衛星通信設備產品供民眾選擇，如PLB或衛星電話等，PLB可持續對衛星發射信號作為求救訊號使用，方便搜救人員快速定位進行救援；衛星電話除了回報位置功能以外，也可進行緊急通話。

此外，NCC表示，今年預計會開放新一波衛星通信頻率申請，期待更多業者投入提供緊急通信等多樣化服務，保護民眾生命財產安全。（編輯：郭無患）1110402