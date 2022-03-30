蔡進國疑迷路跌山谷亡 嚮導籲壞天氣莫登山

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前和碩副總裁蔡進國登山失聯，遺體30日在新北山區尋獲，消防局研判是走錯路徑，天雨路滑意外跌落山谷釀憾事。郭姓登山嚮導（圖）受訪時建議民眾，若遇壞天氣、裝備不足、路徑不熟，都不要輕易登山。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年3月30日

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（中央社記者黃旭昇新北30日電）和碩聯合科技前副總裁蔡進國今天在新北山區被尋獲遺體，消防局研判是登山走錯路徑，天雨濕滑跌落山谷致死。登山嚮導建議，天氣不好、裝備不足、路徑不熟，都不要輕易登山。

蔡進國26日獨自登山後與家屬失聯，新北動員大量人力、裝備，協同義消、民間團體連日搜救，今天中午由土城消防分隊帶隊官李偉琛帶領的隊伍，在溪谷河床尋獲蔡進國遺體。

李偉琛在前進指揮中心說明尋獲過程表示，研判蔡進國會在迷路且意識混亂的情況尋找水源，因此，今天依搜救規劃，在無極山莊周邊的山脈稜線尋找，並在適當地點往溪谷下切搜尋。

本身是繩索教練的李偉琛說，當地地形不利於搜尋，且有兩條水路（瀑布），當搜救隊員往下垂降到約20公尺的瀑布時，就發現蔡進國已經仰臥在溪谷河床；附近邊坡有一些很明顯的滑落痕跡，研判是在無極山莊上面的支稜，直接下切水路時不慎摔落下去，初步估計山谷深度約有80公尺。

也在李偉琛搜救小組的登山嚮導郭先生，下午接受中央社記者訪問，他出示衛星航跡圖說明尋獲地點表示，當時協助搜救隊伍開路，蔡進國可能是迷路後，要從稜線要往下切溪谷，因下雨濕滑跌落山谷，但詳細死因仍要由檢方釐清。

郭姓嚮導說，他長期在三峽區滿月圓周邊山區登山，清楚當地地形複雜，爬山最忌諱就是往溪谷切下去，以往台灣多次山難都是登山客下切溪谷不幸罹難。他建議，天氣不好、裝備不足、路徑不熟，都不要輕易登山。

蔡進國遺體被發現的位置，是在無極山莊往雙溪山登山口的山壁下方，距離他原先規劃的滿月圓與啦卡山環繞步道相當偏離。消防局副局長陳崇岳告訴中央社記者，滿月圓步道一般不容易發生山難，依據手機基地台定位、相關影像及當天天氣研判，蔡進國應是在「輪胎步道」上方平坦岔路走錯相反方向。

曾多次幫忙救援任務的捷克籍山林越野跑者「跑山獸」羅培德（Petr Novotny），結束搜救任務接受中央社記者訪問表示，接到家屬求救委託答應協助，雖然全體消防與搜救團隊很辛苦，但希望讓家屬獲得安慰。

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羅培德說，獲悉蔡進國的遺體被尋獲，感到遺憾「沒有生還的找到他」，研判蔡進國是迷路罹難。他呼籲喜愛登山的山友，天氣不好不要登山，要準備智慧型手機與地圖，萬一遇突發狀況或迷路，才容易讓人搜救。

蔡進國的女兒曾在臉書（Facebook）社團懸賞新台幣100萬元，希望其他登山社團及山友能協助找父親。今天在現場守候，獲悉父親罹難，心情相當悲痛，除與搜救隊員握手表示感謝尋獲爸爸「回家」，也承諾會計畫捐贈消防器材，表達對社會各界的謝意。（編輯：李錫璋）1110330

前和碩聯合科技副總裁蔡進國登山失聯，30日在新北山區發現其遺體。捷克籍山林越野跑者「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）（圖）近日在協尋之列，他受訪時呼籲登山客要多注意天氣，並且攜帶有地圖的智慧手機。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年3月30日

前和碩聯合科技副總裁蔡進國登山失聯多日，尋獲時已成冰冷遺體，消防局研判可能是走錯路又遇天雨路滑跌落山谷致死。協尋的郭姓登山嚮導30日出示搜尋路徑與衛星軌跡圖，說明尋獲蔡進國地點。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年3月30日