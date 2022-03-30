登滿月圓失蹤蔡進國遺體尋獲 疑不熟路徑滑落罹難

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和碩聯合科技公司前副總裁蔡進國日前登山失聯，30日尋獲遺體。消防局研判應是進入不熟悉路徑、天氣下雨導致滑落山坡，才會罹難。（圖取自我是三峽人臉書社團facebook.com）

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（中央社記者黃旭昇新北30日電）登三峽滿月圓失聯4天的和碩聯合科技公司前副總裁蔡進國遺體今天尋獲。滿月圓登山步道10多年來未曾發生山難，消防局研判應是進入不熟悉路徑、天氣下雨導致滑落山坡，才會罹難。

蔡進國26日前往新北市三峽區滿月圓山區登山失聯，家人27日清晨向台北市警察局信義分局報案，蔡進國女兒還懸賞新台幣100萬元，希望其他登山社團及山友能協助找人。不過家屬沒等到好消息，失聯4天的蔡進國遺體，今天上午11時30分由土城消防分隊員尋獲。

新北市消防局長黃德清下午在前進指揮所說明搜救進度表示，27日接獲轉報案，家屬指稱，蔡進國26日上午9時41分最後與家屬聯繫，只知道要去滿月圓步道登山，不清楚路徑與登山口；當日晚間蔡進國未歸，家屬27日上午9時35分向警方報案。

黃德清說，當天出動消防、義消及民間搜救團體，於滿月圓第一停車場成立前進指揮所，規劃區域分組搜救，至今天尋獲失蹤的蔡進國，總計動員457人，歷經74小時搜索。

黃德清說，隊員今天上午11時30分在無極山莊往雙溪山登山步道約1公里處，左側山壁下方處尋獲失蹤者，經聯繫家屬溝通身高、體型、穿著，確認就是蔡進國。依據調查資料，當地海拔標高約600至700公尺。

黃德清進一步說，研判蔡進國恐因不熟悉路徑、天氣下雨導致滑落山坡，詳細死因仍要檢方調查釐清，由於連日搜尋未果，透過垂降經過水路後，下切河谷才尋獲失蹤者。

蔡進國女兒在指揮所向媒體表示，感謝各界與父親的友人這幾天的關心與搜救，能夠讓爸爸順利回家，她含淚當面感謝辛苦的消防隊員們。

消防局副局長陳崇岳接受中央社記者訪問表示，一般的滿月圓步道是不容易發生山難，10多年來滿月圓登山步道未曾發生嚴重山難；這次搜救行動結合家屬提供資訊、調閱衛星定位路徑、與依據腳程研判失蹤者可能的範圍，擬定搜救行動計畫。

陳崇岳說，搜救行動出動4架空拍機、搜救犬嗅聞滑落的味道，研判蔡進國是經過「輪胎步道」之後，反方向走錯路徑。

尋獲蔡進國的是土城消防分隊帶隊官李偉琛、隊員陳彥穎、李堃綺、黃昭博、三峽分隊員蔡福臨。李偉琛是搜索教練，他強調今天的搜救是經過兩道瀑布水路後，距離稜線下方80公尺處尋獲仰臥水中的蔡進國，雖然遺憾，但能夠幫助失蹤者「回家」，感到欣慰。

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黃德清則指出，民眾登山前大家應事先做功課再上山，不宜直接背起背包輕裝上陣，攀登任何山嶽，不論難易都有一定的風險，很多山難往往是因為不熟悉路徑或準備不足導致。

黃德清說，山難救援案件多是不熟悉山域的登山客在山中迷航，與登山途中身體不適要求協助搬運下山。攀登高山都有風險，需要靠登山經驗累積實力，登山新手希望安全完成目標山域，行前規劃真的非常重要。（編輯：卞金峰）1110330

登山失聯的前和碩聯合科技副總裁蔡進國遺體30日尋獲，新北市消防局副局長陳崇岳（圖）下午在前進指揮所表示，這次搜救出動4架空拍機、搜救犬嗅聞滑落的味道，研判蔡進國是經過「輪胎步道」之後，反方向走錯路徑。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年3月30日

和碩聯合科技公司前副總裁蔡進國日前登山失聯，新北市府消防局隊員30日尋獲遺體。蔡進國的女兒（前左2）到前進指揮所感謝搜救人員。中央社記者黃旭昇新北攝 111年3月30日